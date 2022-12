Indtager Skandinavien

The Minds of 99 tager på turné i Skandinavien til marts, og med ganske få billetter til de danske koncerter skal man være hurtig for at sikre sig en

De lagde først Parken ned med den første store stadionkoncert i Danmark efter coronanedlukningen, og sidenhen lagde arenaer landet over scene til The Minds of 99's 'Infinity Action Tour'.

Men selvom bandet har bevist, at de kan levere foran 50.000 festglade publikummer, er de ikke for fine til ganske små koncerter.

Således kan The Minds of 99 nu løfte sløret for en kommende klubturné i Skandinavien, der blandt andet bringer dem forbi spillestedet Loppen på Christiania.

Turneen skydes i gang i Malmø 3. marts, hvorefter bandet indtager Helsingborg, Oslo, Bergen, Stavanger og det københavnske spillested henholdsvis 17. og 18. marts.

Til forårets 'Infinity Action Tour' var setuppet noget større, end det forventeligt bliver til de kommende klubkoncerter. Foto: Per Lange

Få billetter

Men skal man sikre sig billetter festlighederne, skal man være hurtig på tasterne.

Der er nemlig kun plads til 400 fans til hver af de to koncerter på dansk jord, og derfor forventer arrangøren, Live Nation, at billetterne, der er sat til salg onsdag 7. december klokken 10, kommer til at gå som varmt brød.

Det bliver dog ikke den eneste mulighed for at opleve The Minds of 99 i det kommende år. Det er allerede offentliggjort, at det populære band indtager festivaler som Heartland og Nibe Festival i løbet af sommeren.

Derudover udkommer The Minds of 99 kort efter nytår med et livealbum fra den føromtalte udsolgte koncert i Parken, så det bliver muligt at opleve eller genleve euforien.

Billetterne til koncerterne på dansk jord blev på mindre end 20 minutter efter denne artikels publicering udsolgt.