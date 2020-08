'Jaaaaa': Gense stort fredagsbrag

En række danske kunstnere har hele sommeren leveret en oplevelse for Ekstra Bladets læsere til Sommer Live, og fredag aften var det Nicklas Sahl.

Den 23-årige hitmager spillede i lige under en halv time, hvor han nåede omkring numrene 'Planets', 'Say It Back', 'There For You', 'Unsolvable', 'New Eyes', 'Four Walls'.

Undervejs i koncerten fik han selskab af Drew Sycamore, der gæstede nummeret 'Unsolvable', som også er titlen på det album, Nicklas Sahl netop har sendt på gaden.

Se også: Dansk hit-sangers vilde koncert i Filippinerne

Drew Sycamore gjorde Nicklas Sahl selskab under koncerten. Foto: Per Lange

Koncerten faldt i læsernes smag, og i løbet af de næsten 30 minutter strømmede det ind med rosende ord til kunstneren.

'Sikke en skøn koncert! Tak for den,' lød en reaktion fra en læser, der bestemt ikke var alene om at nyde det.

'Fantastisk, bare for kort.'

'Stor hånd til dit band og alle de der får musikken til at spille. Jeres musik betyder så meget.'

'Jaaaaa - hiiiit.'

Hvis du gik glip af koncerten - eller bare gerne vil se den igen - så kan du gense den i videoen over artiklen.

Se også: Dansk hit-sanger: - Jeg råber min dagbog på gaden