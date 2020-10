Jada overgår sig selv

Jada har vokseværk.

Sangerinden fra Bisserup på Sydvestsjælland bliver bare mere og mere populær, og få år inde i sin kometagtige karriere kan hun nu offentliggøre sine hidtil største indendørskoncerter.

Næste år optræder Jada i Aarhus Congress Center fredag 12. november og i K.B. Hallen i København lørdag 13. november.

Talentløst: Den forkerte vandt

Lørdag fik den fremadstormende popstjerne to priser, da P3 Guld blev uddelt i Aalborg.

I 2019 modtog Jada kronprinsparrets Stjernedryspris, og hun er også blevet hædret ved blandt andet Danish Music Awards.

Ikke været sjovt

Den forgangne sommer skulle sangerinden have åbnet Roskilde Festivals ikoniske Orange, men landets største musikbegivenhed blev som bekendt aflyst på grund af coronaepidemien.

Skulle hun være noget særligt?

I en pressemeddelelse udtaler Jada:

'Jeg glæder mig ubeskriveligt til at spille live igen. Livesessions og ting på internettet kan aldrig komme i nærheden af, hvordan det føles at synge og spille med jer, der lytter i det samme rum. Jeg er så glad for, at vi kan annoncere disse shows nu med håb om at se jer alle til næste efterår. Det har slet ikke været et sjovt år uden jer, og jeg glæder mig ubeskriveligt til, at vi kan ses igen.'

Billetsalget til koncerterne i 2021 begynder på fredag 23. oktober klokken 10.