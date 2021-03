- Jeg er ikke bange for at dø

I en tåge af cigaretrøg overvejer Johnny Madsen, om han vil kalde det en bedrift, at han i dag fylder 70.

Han ender med at kalde det ’usagligt’:

- Men på den anden side, så er det rart at blive 70. Der er jo flere, der er stået af før. Det er ikke en sundhedskonkurrence at være musiker. Vi er hårde ved os selv.

- Men hvis man ikke går til yderligheder, så er der ingen grund til at gå. Jeg har presset mig selv langt ud i min tilværelse.

Suspekt væske

Madsen sidder på Fanøs kulturhus Realen en flot forårsdag. Han har medbragt et fedtet pintglas fyldt med en suspekt gullig væske. Man tænker, det formentlig er petroleum blandet med snaps og Fanta.

Legenden ryster på hånden, så isterningerne klirrer, når han tager en slurk. Han halter, for en gammel knæskade er brudt op, og vestjyden konstaterer, at realistisk set, er fodboldkarrieren nok slut, og han kommer aldrig ned på fem i golfhandicap igen.

Men ellers går det tilsyneladende meget godt.

Veteranen er jo ikke 69 længere, så han skærer noget ned på alkoholen, når han ikke turnerer. Foto: Per Lange

Inde under frisuren, som han har haft, siden han var 14, tænkes der stadig interessante tanker. I vanlig stil springer han på et splitsekund fra dybsindige filosofiske betragtninger over gedigen mandehørm til tegneserieagtige onelinere.

Madsen er med egne ord ’nærmest eneboer’, så coronaen har ikke påvirket ham, udover at han ikke er på landevejen. Men han vil hellere male end rocke, så det passer ham udmærket.

- At male er hele mit liv. Det er det, jeg laver, understreger han.

Han står ofte op klokken fem om morgenen og maler hele dagen. 30-40 værker med særegne figurer bliver det til om året. De bliver nemt solgt for 40.000 kroner stykket.

Halve omkvæd

Madsen er ligeglad med MeToo. Og han fulgte ikke med, da hans daværende kæreste, Rosita Jørgensen, i fjor blev frifundet for at have sparket hans manager, Jeanett Exner, i hovedet i en brandert. Han kalder det ’fnidder’.

Han orker ikke, hvis Jyllands-Posten sender en praktikant igen, så han laver bare et enkelt fødselsdagsinterview. Selv det ene har han vist fortrudt, men han taler sig varm om sin familie:

- Når jeg sad og diskuterede med min far, som var bogholder, så kunne jeg høre, at han ligesom fik de halve omkvæd i livet. Det, synes jeg, var lidt ynkværdigt, men jeg holdt meget af min far.

Blå bog Født: 31. marts 1951. Fødeby: Thyborøn. Bopæl: Fanø i årtier. Uddannelse: Nørre Nissum Seminarium. Børn: Musikeren Rasmus Madsen. Civilstand: Single. Gift: Aldrig. Men havde et 32 år langt forhold til Margit Poulsen. Hovedværker: ’De tørre er de best... Men våde er de flest (1982) og ’Udenfor sæsonen’ (1988). Bands: Rumlekvadrillen, La Porta Band og Dalton. Hårpleje: Egen shampoo til træt og viljeløst hår. Vis mere Luk

Madsen håber, han får en karton smøger i fødselsdagsgave. Det plejer han. Han ryger 40 om dagen. Altså ikke kartoner. 60 når han er ude at spille.

- Min mor er 89, og min far døde, da han var 84. Hele min familie var storrygere. De blev alle over 80. Jeg har fået fotograferet mine lunger, og der var en, der sagde, det er babylunger.

- Min mor kan godt drikke en flaske vodka, når hun er på besøg. Sidste år i Spanien var hun ude i en båd, hvor hun blev hejst 365 meter op i faldskærm! siger Odas søn med stolthed i stemmen.

Madsen svarer prompte ’nej’, når han bliver spurgt, om han er bange for at dø.

- Skulle jeg blive kørt ned af en bil på vej hjem herfra, så har jeg jo levet fire liv. Jeg har haft det sjovt. Og spændende.

- Jeg betragter, det jeg laver, som en lang rejse. Og det er ikke altid en charterrejse. Nogle gange lykkes det, man laver, og andre gange graver man ned i et kloakdæksel. Men så må man bare grave videre. Livet er en rejse. Og på et tidspunkt stopper den så.