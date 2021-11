Jeg er mega nervøs: Hun kan føde når som helst

Lord Siva skal snart være far, og selvom han glæder sig til at få en datter, så er han meget nervøs for den nye rolle

Det var en meget glad og spændt Lord Siva, med det borgerlige navn Brian Siva, der lørdag aften troppede op på den røde løber ved Danish Music Awards 2021.

Selvom han var nomineret i tre forskellige kategorier, var han mere spændt på at modtage et opkald.

Derhjemme ventede nemlig Lord Sivas forlovede, Ulrikke Toft Simonsen, der kan føde når som helst.

- Det er lige op over. Vi glæder os til, at det sker. Jeg er mega nervøs. Jeg har mobilen tæt på mig. Så håber jeg ikke, at det sker nu. Hvis det sker nu, er det også okay. Det kan ske når som helst, siger Lord Siva.

Parret sammen på den røde løber i 2020. Foto: Anthon Unger

Selvom Lord Siva glæder sig til, at deres datter melder sin ankomst, så er det også nervepirrende, at han ikke ved, hvordan fremtiden kommer til at se ud.

- Jeg ved ikke, hvordan mit liv kommer til at blive nu. Men jeg har masser af tid. Det er det eneste, jeg går og venter på. Det er min næste opgave, siger Lord Siva.

Navnet på den kommende datter er allerede besluttet, men hitmageren holder det tæt til kroppen, lidt endnu.

- Jeg ved godt, hvad hun skal hedde. Men det vil jeg helst ikke sige. Det har jeg ikke lige aftalt med hende (Ulrikke, red.), fortæller Lord Siva.

Ulrikke Toft Simonsen og Brian Siva mødte hinanden i 2013 i et kælderstudie i Aarhus. Det tog dog tre års venskab, før de to officielt blev kærester.

