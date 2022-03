Rie Rasmussen har igen og igen forsøgt at få Klaus Kjellerup til at skrue ned for udbredelsen af hans kontroversielle holdninger. - Jeg har lidt under det, siger hun

Medlemmerne i Danser med drenge har fredag gjort alt, hvad de kan for at lægge afstand til de holdninger om krigen i Ukraine, som bandets stifter, Klaus Kjellerup, de seneste dage har delt på blandt andet Twitter.

Deres samarbejde med ham er slut. De har kollektivt trukket sig fra orkestret, der skulle have været på en stor turné rundt i landet fra 1. april.

Rie Rasmussen, der de seneste 27 år har været forsanger i Danser med drenge, skriver på Facebook, at hun igennem længere tid har prøvet at få Klaus Kjellerup til at tænke over, hvilke holdninger han deler på de sociale medier.

Dybt berørt

'Jeg har prøvet … Mange gange … I lang tid …- at forklare Klaus Kjellerup, at han har et ansvar som kapelmester og direktør for et helt hold af voksne mennesker i Danser med drenge. Men jeg må smide håndklædet i ringen. Jeg kan ikke længere stå på mål for hans retorik og holdninger. Det har jeg aldrig kunnet, men det topper nu,' skriver hun på Facebook.

'Jeg er dybt berørt. Både af situationen i Ukraine og situationen i Danser med drenge. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men en ting ved jeg - man kæmper langt bedre, når man kæmper sammen,' slutter Rie Rasmussen opslaget, men til Ekstra Bladet uddyber hun:

Har prøvet længe

- Jeg er ikke sprunget op som en trold af en æske lige nu. Jeg har længe prøvet at få ham til at stoppe. Jeg er glad for den succes, Klaus og jeg har haft sammen i bandet i mange år, men på det seneste er det eskaleret med hans kontroversielle holdninger. Det kan jeg ikke længere være i, siger hun og fortsætter:

- Jeg har lidt under det. Det er mit fjæs, der er fremme, når vi optræder ... jeg kan ikke mere, og heldigvis står jeg ikke alene, siger Rie Rasmussen.

Hun kalder Klaus Kjellerups holdninger for 'en skygge over bandet'. Den vil hun ud af nu.

- Jeg har arbejdet så tæt sammen med Klaus, og det er virkelig grænseoverskridende at tale sådan om ham nu. Men det handler om ordenligthed. Om have sit moralske kodeks i orden. Det er det vigtigste for mig, understreger hun.

Hvad der sker med Danser med drenge og den planlagte turné, ved ingen på nuværende tidspunkt. Kjellerup selv, der er stifter og formelt ejer bandet, har åbnet for, at resten af gruppen kan optræde uden ham.

- Jeg har ingen idé om, hvad der kommer til at ske. Jeg kan slet ikke mærke i maven, hvad der føles rigtigt.

- Men det er jo en væsentlig indkomst, I mister, hvis I ikke kan spille?

- Ja, det er det. Og jeg havde sådan glædet mig. Efter to et halvt år skulle vi endelig ud at spille. Men ordentlighed betyder alt. Det kan jeg til gengæld mærke meget tydeligt i maven. Hellere fattig med et moralsk kodeks i orden end noget andet. Men der er intet sikkerhedsnet i denne her branche. Ingen turné - ingen penge. Sådan er det. Der er også et crew og bookingbureau og alt muligt, så timingen kunne ikke være dårligere, siger hun.

- Klaus Kjellerup har sagt, at han fortryder. Hvad siger du til det?

- Ja, det tror jeg gerne. Og så har jeg ikke mere at sige til det.

