- Jeg kan ikke følge med

Der sker så mange ting i Drew Sycamores karriere, at det nogle gange kan være svært at følge med, indrømmer hun

Vi kender alle følelsen, når der sker mange ting på en gang, og der ikke er tid til at lade det synke ind.

Stjernerne er ikke undtaget. Heller ikke når man hedder Drew Sycamore og ens karriere kører på skinner.

Da Ekstra Bladet fanger Drew Sycamore på den røde løber til den danske prisfest Danish Music Awards 2021, lægger hun ikke låg på sin glæde over aftenens nomineringer.

- Det er gået sindssygt stærkt, og nogle gange kan jeg ikke følge med, og det tror jeg ikke, man kan, uanset hvem man er. Der er mange ting, jeg hele tiden skal processere, fordi der sker hele tiden noget, og nu er det her sket. Jeg tænker bare, 'wow, nu er jeg her, hvordan skete det?', siger den dansk-walisiske popsangerinde og tilføjer:

- For et år siden sad jeg og så Netflix i et væk ligesom alle andre under lockdown. Og nu sker der så meget, at jeg ikke har tid til, at der skal ske flere ting.

Som tidligere beskrevet modtog 31-årige Sycamore prisen Årets Danske Solist og Årets Danske Radiohit, som hun modtog for nummeret '45 Fahrenheit Girl'.

Her kan du læse Ekstra Bladets musikanmeldelse af Drew Sycamores album 'Sycamore', der udkom i i maj.

Danish Music Awards 2021 er arrangeret af musikselskabernes brancheorganisation IFPI i samarbejde med TV 2.

Showet vises i sin fulde længde på TV 2 søndag klokken 21.05 og er tilgængeligt på TV 2 PLAY fra morgenstunden.