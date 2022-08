Fredag aften skulle både Kidd og Tessa have optrådt på Bøgescenerne til 'Made in Denmark.

Smukfest ville ikke fortælle andet, end at de var blevet syge i sidste øjeblik.

Da vi prøvede at få flere svar ud af dem, klappede de i på samme måde, som kongehuset gør, når man spørger ind til Herlufsholm.

Der var ikke mere at komme efter.

Men så sendte Kidd selv en besked til Ekstra Bladet.

Ikke en spændende historie

'Jeg fik madforgiftning', skriver han.

Han fortsætter:

'Jeg kunne ikke stå på mine ben. Det gør ondt i hjertet at se alle på Bøgescenerne. En drøm, jeg havde håbet på helt indtil get-in, at jeg kunne nå at blive rask til. Så ligger man her i en seng,' skriver han i beskeden.

Blandt de mange optrædende fredag aften til hyldest-koncerten var de gamle swingere fra Østkyst Hustlers. Foto: Anthon Unger

Der er stadig ikke kommet et mere uddybende svar på, hvorfor Tessa ikke dukkede op.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, kvitterede med to stjerner til hyldest-koncerten og kaldte det blandt andet et show, 'der slingrede som en punkteret studentervogn'. Du kan læse hans anmeldelse her.