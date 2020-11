- Jeg tager røven på alle

Rapperen Nikoline har været produktiv under coronavirussen, og derfor kan hendes fans godt glæde sig til nyt materiale

Nikoline Vicic Rasmussen skabte overskrifter tidligere i år, da hun udgave sangen 'Gourmet'.

Det var især musikvideoen, der blev heftigt omtalt, fordi den indeholdt adskillige seksuelle scener, der gjorde den for fræk til YouTube, hvilket fik rapperen til at udgive den på domænet joy-mogensen.dk.

- Imens nogen synes, det er upassende at snakke om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde. Så på den her måde hjælper jeg lige Joy (kulturminister Joy Mogensen, red.) med at få kunsten på dagsordenen. Selv tak, sagde Nikoline dengang til Ekstra Bladet.

Efter strid: Provo-rapper chokerede Joy

Lørdag aften dukkede den 33-årige rapper op på den røde løber forud for Ekko Shortlist Awards, der fejrer kortfilmsgenren. Her var Gourmet'-musikvideoen nomineret til Shortlist Prisen og Publikum Prisen, som hun dog ikke endte med at vinde.

Da Ekstra Bladet talte med Nikoline Vicic Rasmussen før arrangementet, lagde hun dog ikke skjul på, at hun var meget glad for at være nomineret.

- Jeg synes, det er megasejt. Det er jo sådan helt uhørt, at noget, som teknisk set er en musikvideo, er nomineret til en kortfilmsfestival, sagde hun.

- Det er jo også en noget speciel musikvideo, må man sige ...

- Ja, jeg sprænger virkelig rammerne med den, sagde hun og fortalte, hvordan reaktionerne har været siden udgivelsen.

- De har været kolossalt positive, og det betyder meget for mig med denne anerkendelse fra Ekko og filmverdenen.

Hun fortalte, at at det var en succes med det specielle domæne, som hun ikke fortryder, at hun brugte.

Fra sex-musikvideo til fanside

Musikvideoen til 'Gourmet' indeholdt adskillige sexscener. Videoen fik hende nomineret til Shortlist Prisen og Publikum Prisen ved Ekko Shortlist Awards 2020 lørdag aften. Hun vandt dog ikke. Foto: Manuel Alberto Claro

Tager røven på alle

Mens Danmark - og det meste af verden - har været optaget af coronavirussen, har situationen skabt inspiration for Nikoline Vicic Rasmussen.

Rapperen har været travlt beskæftiget, og det betyder, at der snart er noget nyt på vej.

- Jeg har faktisk lavet en hel masse i de sidste måneder. Det har været en meget produktiv periode for mig, sagde hun.

Sex-indhold fjernet fra Joy Mogensen-hjemmeside

Rapperen fortalte hemmelighedsfuldt, at hun har gang i noget stort. Hvad det præcis er, ville hun dog ikke sige.

- Men du kender mig. Jeg tager røven på alle, sluttede hun med det grin.