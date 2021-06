Jeppe fik vild mail fra Metallica

Jeppe Nissen har været fan af Metallica i 30 år.

Tidligere på året fik han en henvendelse fra megabandet, som lige ville høre, om han var interesseret i, at de kom og spillede på hans festival, Copenhell. Det var han. Mildest talt.

- Det var en fuldkommen vild mail at få. Det er jo en drengedrøm, der går i opfyldelse. Og en mandedrøm! ler Jeppe Nissen nogle timer efter, at en af årets store festivalnyheder er offentliggjort.

Lars Ulrich og co. kunne utvivlsomt have tjent flere dollars til samlingen i Parken eller på Roskilde Festival, der har noget større kapacitet end Copenhell, men det var altså på Refshaleøens beton foran 30.000 heavyhoveder, at de ville spille denne gang:

- Jeg tror da, at det appellerer til Lars, at han i sin hjemby kan stå øverst på en metalplakat med sine gamle favoritter som Iron Maiden, Judas Priest, Kiss og Mercyful Fate. Og så kunne han jo lide, hvad han så, da han var ude og besøge festivalen for nogle år siden, forklarer Jeppe Nissen.

Jeppe Nissen har været boss på Copenhell siden metalfestivalens begyndelse i 2010. Foto: Jonas Olufson

Tilbage til rødderne

Det er ikke kun Lars Ulrich, der har dybe rødder i København. Det har Metallica også.

Gruppen indspillede klassikerne 'Ride the Lightning' og 'Master of Puppets' på Amager i Sweet Silence Studios, der dengang i 1980'erne lå få kilometer fra Refshaleøen, hvor Copenhell afvikles.

Omtrent 35 år senere begynder verdensstjernerne deres europaturné i København, der samtidig lægger scene til kvartettens eneste koncert i Norden næste år.

- Det er en stor glæde for mig, at vi kan præsentere et eksklusivt show med genrens største band for vores trofaste publikum. 97 procent har overført deres billet til 2022, og den trofasthed vil vi gerne belønne, siger Jeppe Nissen.

Med hovednavnene Metallica, Iron Maiden og Judas Priest har festivaldirektøren hyret heavy metals tre vel nok mest legendariske bands. Og det giver ham selvsagt noget af et problem. Den bliver lidt svær at overgå i 2023.

- Jeg siger op, når det sidste band går ad scenen i 2022! joker Jeppe Nissen.