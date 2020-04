Johnny begår majestætsfornærmelse

Popstjernen fra Kandis forsøger at ødelægge dronning Margrethes store dag med håbløs hyldestsang

Det er ofte de lykønskninger, der er mindst ventede, som man bliver mest glad for, når man har fødselsdag.

Men sådan har dronning Margrethe det nok ikke, hvis hun hører Johnny ’Kandis’ Hansens nye fødselsdagssang.

’Kronen på værket’ er nemlig et makværk.

Monarken, der fylder 80 i dag, blev jo i årevis forkælet med prinsgemalens sans for fransk poesi, så det skurrer nok noget i de royale trommehinder, når fødselaren lægger ører til dansktopsangerens linjer som ’De er uden sidestykke, og vi ønsker Dem tillykke’.

Eller hvad med ’De er moderlig og kærlig, men tør godt være ærlig’.

Entertainerens ubehjælpsomme rim er uundgåeligt smurt ind i et lydbillede, der er så kandiseret, at det får candyfloss til at fremstå biodynamisk.

’Kronen på værket’ er en slæbende traver med Johnny Hansen ved tøjlerne tilsat bævrende stemmeføring, og han har aldrig været længere fra et ridderkors.

Nummeret er formentlig kærligt ment. Men det er helt sikkert majestætsfornærmelse.

Advarsel: ’Kronen på værket’ kan høres på Johnny Hansens Facebook her