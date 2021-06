Jubler: - Det har jeg bare ventet på

Supersvær tid

Som alle andre musikere har Rasmus Seebach ventet i over et år på at kunne komme ud og spille for publikum.

- Det har været en supersvær tid for alle musikere, og jeg synes, det var overdrevet ærgerligt, for vi havde en megafed koncertkalender, som vi havde glædet os til med fede koncepter og det helt store show, og så blev det bare ikke til noget - ovenikøbet to år i træk. Så den har været lidt svær at sluge.

- Jeg savner at komme ud og mærke mennesker og energien fra publikum. Det gør jeg virkelig.

Men coronanedlukningen har også bragt gode ting med sig for stjernen.

- Jeg har nydt at kunne komme tæt på min familie og trække stikket. Det ville jeg aldrig have gjort så længe, hvis ikke det havde været for corona. Men nogle gange er det nok meget sundt, at man bliver tvunget til at stoppe op og se det hele lidt udefra. Det har været rart, siger han.

- Har du fået skrevet en masse ny musik?

- Jeg har skrevet på flere sange, men for første gang har jeg prøvet ikke at have en fast plan, så jeg ved ikke rigtig, hvad det bliver til. Det ender nok med at blive et album, men jeg har ikke sat nogen deadline på det, siger han.