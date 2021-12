Jubler: - Nytårsaften er reddet

Sussi og Leo har været i coronaisolation i tæt på to uger, men det kommer ikke til at gå ud over parrets jule- og nytårsplaner

Efter 12 dages isolation med coronasmitte er den nordjyske duo Sussi og Leo nu ved at være på højkant igen.

Ægteparret, der begge er 66 år, blev formentlig smittet i forbindelse med en optræden, og det har siden holdt dem fra landets scener.

Men det er snart ved at være ovre, fortæller de, da Ekstra Bladet tirsdag fanger dem over telefonen.

- Det går godt. Jeg må gerne gå ud i den vide verden nu, for jeg har været symptomfri i tre-fire dage, og Leo mangler lige det sidste. Han har stadig lidt ondt i halsen, så vi har været nødt til at aflyse et job i dag for at være på den sikre side, siger Sussi.

De to har da også været ved godt mod i de 12 dages isolation.

- Vi har hørt, at det har været slemmere for andre. Vi har da været trætte og hostet, men vi har ingen mén eller eftervirkninger af det nu her, siger Sussi og fortsætter:

- Jeg har haft travlt med at gøre rent. Det står jo i alle anbefalingerne, at man skal gøre rent, så det har jeg fulgt.

Koncerten, som de skulle have spillet tirsdag, bliver udskudt til næste år, men julen regner de med at kunne deltage i.

- Jeg har en fornemmelse af, at det bliver, som det plejer at være, sammen med Leos familie. Det tror jeg, for det går fremad med Leo. Han er tæt på at være helt rask, fortæller Sussi.

Et anderledes nytår

De frygter heller ikke, at julemaden efter det lange sygdomsforløb bliver svær at få ned.

- Vi har lige fået et stykke sylte med sennep og rødbede, og det smagte, som det plejer at gøre, siger Sussi og Leo supplerer:

- Og rødvinen den smager også, som den plejer at gøre.

Og selvom landets spillesteder er ramt af restriktioner, holder det ikke Sussi og Leo fra at optræde, så snart deres coronapas igen er gældende.

- Vi har lige fundet ud af, at nytårsaften er reddet. Vi skal spille på Løgstør Parkhotel. De har besluttet at gennemføre, så det bliver en lidt anderledes nytårsaften, men det gør jo heller ikke noget, siger Sussi og fortsætter:

- De må ikke skænke spiritus efter klokken 22, og vi skal slutte klokken lidt i 23, så de kan lukke restauranten. Men folk må jo gerne tage et glas champagne på hotelværelset til midnat og nyde fyrværkeriet udendørs.

