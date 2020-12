Jung: - Det var fucking godt

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: Der er fart over feltet for bandet Jung, som er klar med ny musik allerede 25. december

Det er kun gået fremad, siden Jung spillede deres første streaming-koncert på ekstrabladet.dk. Bandet, som udgav deres debutalbum i starten af 2020, har nemlig haft masser luft under vingerne.

- Vi er stadig i vækstlaget, men det har været et vildt år, fortæller forsanger Jonas Jung til Ekstra Bladet.

Bandet, som består af Jonas Jung, Michael Hovmand og Sigurd Boesen, har nemlig i 2020 gennemført størstedelen af deres første Danmarkstourné.

Jung havde deres faste live-trommerslager Frederik med. Han er ikke en fast del af bandet, men han er med, når de spiller live. Foto: Per Lange

- Det har været sjovt at være i alt fra Aabenrå til Skive til Holstebro og spille for udsolgte sale med vores egen musik, fortæller han stolt.

- Tourlivet er godt, men det har mest været 'fest' på vores hotelværelser, so far so good. Men det kan være, at det bliver endnu sjovere, når man kan gå ud og få en bajer bagefter, griner Jonas Jung.

Når han ser tilbage på året, hvor de udgav deres debutalbum, spillede deres første tourné som hovednavn og har modtaget guld for selvsamme album, er der ingen tvivl om, at det har været et vildt år for dem.

Deres koncert i Langelinie Pavillonen er en, de vil tænke tilbage på.

- Det aller fedeste var, at vi stod i den situation, at vi lige havde udgivet vores debutalbum og skulle have været på en udsolgt forårstourné. Så da corona kom, stod vi mere eller mindre og havde showet klar, men ingen at spille for. Så bare det at kunne få lov til at spille streaming-koncert for nogen af de mennesker, som var interesseret i os, det var jo mega fedt, fortæller Jonas

- Det var alt i alt en rigtig fucking god oplevelse, lyder det begejstret.

'To timer i træk'

Og koncerter er noget, de tre musikere ser frem til at have flere af, for tiden i lockdown er ikke blevet brugt på at trille tommelfinger. Der er blevet skrevet ny musik.

- Forhåbentligt skal vi spille nogle livekoncerter for et stående publikum næste år. Det er i hvert fald en stor drøm. Og så er der ingen tvivl om, at vi stille og roligt er i gang med ny musik og vi faktisk udkommer med en ny single 25. december. Den hedder 'To Timer i Træk', så det er selvfølgelig spændende.

Derfor er der også kun en ting at sige fra bandet:

- 2021 bliver fedt og vi håber, at folk vil tage godt imod det, vi kommer med.

