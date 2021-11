Justin Bieber spiller på Smukfest i 2022

Popsangeren Justin Bieber spiller i Danmark i 2022 og 2023. Det skriver All Things Live i en pressemeddelelse.

I 2022 spiller han på festivalen Smukfest i Skanderborg.

I 2023 giver han to koncerter i Royal Arena, der ligger i København. Det sker 17. og 18. marts.

Koncerterne er en del af den canadiske superstjernens verdensturné, der har navnet Justice World Tour.

- Mageløs fest

I pressemeddelelsen fremgår det, at Justin Bieber 'ankommer i vaskeægte 3D', og hvis det skulle skabe forvirring hos de kommende festivalgæster, kan festivalen dog over for Ekstra Bladet bekræfte, at han møder op i egen høje person.

Ifølge talsmand for festivalen, Søren Eskildsen, venter der gæsterne en stor oplevelse 3. august, hvor Bieber spiller.

- Jamen, det er jo som altid en lang proces, men vi er stolte over, hvor det hele er landet, og hvor vi kan sætte så stor en kunstner på åbningsdagen.

- Når vi står der onsdag i Bøgeskoven, så er det første gang i tre år, vi holder Smukfest, og at kunne gøre det med afsæt i Justin Bieber, føles helt fantastisk.

Ligget helt i top

Når festivalgængerne ankommer til den nye Bøgescene, vil der være plads til 40.000 mennesker, og de får et navn, som har været efterspurgt gennem flere år, fortæller talsmanden.

- Vi har prøvet at få fat på ham gennem årene. Han har ligget helt i top hos vores gæster i deres musikønsker i flere år, og at det endelig er lykkes nu, hvor han også har været i en musikalsk modningsproces, er helt fantastisk, siger Søren Eskildsen til Ekstra Bladet.

Talsmanden bekræfter, at et navn i Biebers kaliber har en vis pris, men han vil ikke fortælle, om Bieber er det dyreste navn, som festivalen indtil nu har booket.

Canadierens koncert på Smukfest kan dog være årsag til et dilemma, hvis du både vil se ham og den engelske hitsanger Ed Sheeran. Englænderen spiller fire udsolgte koncerter på fire dage i Tårnby - de samme dage, hvor Smukfest afholdes.