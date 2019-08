Jysk kæmpe sviner danske festivaler

Allan Olsen har ikke meget hår tilbage, men det gør ondt i de få, grå lokker, der stritter ud under hans hat.

Troubadouren er rom-entusiast. Efter fredagens hyldestkoncert til Niels Hausgaard på Tønder Festival blev han overmandet af entusiasmen, men det dulmer trods alt hans smerter, at han forlod musikerbaren før sin nordjyske ven og kollega.

- Bliver man aldrig klogere? spørger han og kender svaret.

Sangskriveren er iført skjorten fra dagen før - eller også har han flere af dem - og står i gårdhaven på et ydmygt motel, hvor diverse tømmermændsramte musikere langsomt vakler ud fra deres værelser.

Filme sig selv

I en alder af 63 er Olsen faktisk blevet klogere på et enkelt punkt: Han er holdt op med at optræde på de store danske festivaler.

Olsen er træt af det. Smukfest, Jelling og alle de andre siger ham ikke noget længere, selv om det er der, musikerne primært henter deres hyre nu om stunder:

- Det svarer jo til, at forfatterne skulle leve af at skrive i Se og Hør. Er det der, litteraturen skal hen? På festivalerne er musikken blevet en kulisse til mig selv-kulturen. Det, jeg laver, egner sig simpelthen ikke til at være i det forum, siger Olsen og ruller en smøg.

Allan Olsen var på Tønder Festival med til at markere Niels Hausgaards 75 års fødselsdag. Foto: Per Lange

Natten før lærte han en gammel rulleteknik af den irske legende Finbar Furey, men Olsen har ikke overskud til at gøre andet, end han plejer. Det ender med noget sjusk. Han udbryder:

- Festivalkulturen i dag går ud på at filme sig selv og tweete til den, der står ved siden af, som så tweeter tilbage. Nu kommer jeg til at lyde som en sur, gammel mand, men det gør man jo, hvis man er over 30 og mener noget om noget som helst.

Det er ubehageligt

Et sækkepibeoptog toner frem ude på gaden, og Olsen lider ved lyden af den skotske militærmusik. Bortset fra det, holder frederikshavneren af at være på Tønder, der har en af de meget få festivalpladser, hvor veteranen vil plante sine cowboystøvler:

- Privat kunne det aldrig falde mig ind at tage på festival. I den tid vi befinder os i, synes jeg ikke, det klæder mennesker at være sammen i store forsamlinger. Jeg kan ikke lide den stemning, der er, når man samler 50.000 mennesker i Danmark. Det er ubehageligt, og det kalder på noget i folk, som jeg ikke synes om.

Det kommercielle aspekt imponerer ham heller ikke:

- Festivalkulturen er som en filial af Rema 1000, konstaterer poeten.

Fra Ledøje til Ugilt

Olsen har valgt en helt anden vej. Om et par uger begynder han en bemærkelsesværdig turné til 49 af landets op mod 1100 forsamlingshuse.

Han leverer kultur i blandt andet Tullebølle, Ledøje og Ugilt. Flækker han aldrig tidligere har besøgt for andet end at køre igennem.

- Flere af de steder, vi har kontaktet, var meget afvisende i begyndelsen. De vil helst ikke blandes ind i noget. Der plejer jo ikke at ske en skid, og det har man det godt med, så det skal vi ikke komme og lave uorden i, smiler Olsen.

Forsamlingshusene har plads til mellem 80 og 300 tilhørere. Der er udsolgt overalt.

Olsen slæber selv gear og sågar garderobe med. Og utvivlsomt noget rom.