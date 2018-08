Jysk rockstjerne: Jeg lavede noget lort

Med et par solbriller, en læderjakke og et stort halstørklæde sidder 22-årige sangskriver Jacob Dinesen klar på Tønder Festival til sit interview med Ekstra Bladet.

Han tænder en cigaret og siger med hæs stemme og en fin, lettere sønderjysk dialekt, om vi ikke skal gå i gang.

Og jo, det skal vi, for selvom den lokale musiker ikke skal spille på dette års Tønder Festival, er der travlt med andre interviews, artist talks og ikke mindst med at nyde musikken.

Det er ikke første gang, og heller ikke sidste, at Jacob Dinesen er på Tønder. Han kommer selv fra området, og festivalen har derfor også haft stor indflydelse på Dinesens stil.

Det kunne ikke bruges

Sønderjyden har allerede skabt sig noget af en karriere, hvilket frembringer spørgsmålet: Er det noget, han er født med?

- Jeg tror godt, man kan lære det. Det handler bare om, hvad for et sprog man har som sangskriver. Jeg har selv lært det.

- Det lyder mærkeligt at sige, at jeg er født med det. Det er en lang læringsproces. De første par sange, jeg skrev, var noget værre lort. Det kunne ikke bruges til noget.

Se også: Fuser på festival: Cowboy orkede ikke

- Folk og country er genrer, som tit læner sig op ad livserfaring. Er det en ulempe, at du kun er 22 år?

- Nej, for jeg skriver om det, jeg ved noget om. Jeg har altid været meget reflekterende og lyttende. Jeg er som en svamp, der suger erfaring og historier til mig, som inspirerer mig.

Gå i tomgang

- Hvornår blev du sidst inspireret?

- Da jeg hørte Kellermensch her på Tønder Festival. De har lavet et nummer, der hedder 'Mediocre Man', og historien om en middelmådig mand er helt genial.

Se også: Lukas til børnekoncert: Skål for helvede!

- Frygter du at være en middelmådig mand?

- Haha, gør vi ikke alle det? Vi vil alle gerne være spektakulære, og vi vil alle gerne være vores helt egne typer og skille os ud. En stor frygt er også at gå i tomgang og ikke udvikle sig som menneske.

Jacob Dinesen under en koncert på Tønder Festival i 2017. Foto: Per Lange

Den unge tønderdreng slog for alvor igennem med sit album 'Brace Against the Storm', som solgte over 20.000 eksemplarer. Det forventes, at hans næste album bliver udgivet i november.

De fleste af Dinesens sange lægger sig inden for country- og folk-genren, hvor han også finder de fleste af sine fans.

- Tror du, at du ville kunne få endnu flere fans, hvis du spillede en anden genre end folk og country?

- Jeg vil ikke sættes i bås. Jeg vil bestemt ikke sættes i bås genremæssigt. Hvis jeg har lyst til at lave dødsmetal, så laver jeg dødsmetal. Jeg er ikke folk- eller pop- eller country-musiker. Jeg er først og fremmest sangskriver.

Se også: Hausgaard æret med skulptur: Det ligner en fra Lønstrup

- Får vi så dødsmetal a la Dinesen i 2019?

- Hahaha, hvem ved? Det er også noget af det, der er spændende ved musikken i dag. Genrer bliver brudt, og man låner fra forskellige steder. Når jeg bliver inspireret, tænker jeg ikke 'nu vil jeg skrive folkmusik'.

- Så længe sangen, og det du har på hjerte, er godt, så er jeg ligeglad, hvad du kalder det.

Straks efter interviewet må Dinesen videre til et interview med TV Syd. De fleste på festivalen vil have et stykke af lokalhelten.