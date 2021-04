Jysk scoop: - Det er ren porno!

For Henrik Knudsen er Elvis Presley gud. Og han har fået en åbenbaring:

- Halleluja! Det er helt vildt! lyder det opstemt i telefonen fra Randers.

Henrik Knudsen, der er manden bag rockkongens levende mindesmærke i Kronjylland, Memphis Mansion, er kommet i besiddelse af en optagelse med Elvis Presley i en exceptionel sjælden udgave.

Det drejer sig om lyden af legendens besøg i Franks Sinatras tv-show i 1960, hvor Elvis Presley markerede, at han var vendt hjem efter at have aftjent sin værnepligt i Tyskland.

Noget chokerede

Optagelsen er naturligvis allerede kendt, men Henrik Knudsen har fået fat i den i en lydkvalitet, der langt overgår den i forvejen udbredte:

- Vi fik kontakt til en mand, der solgte dele af Sammy Davis Jr.'s dødsbo. Og han havde en acetate-optagelse af showet. Der blev kun lavet tre acetates. En til Sinatra, en til Elvis og en til Sammy Davis Jr., der også medvirkede i showet. Vi blev noget chokerede, da vi hørte, hvor god lyden var, forklarer Henrik Knudsen henrykt.

Elvis Presley bydes velkommen hjem fra militærtjeneste af Frank Sinatras datter Nancy. Foto: AP

Memphis Mansion, som tidligere hed Graceland Randers, udsender nu indspilningerne i et liret bokssæt på vinyl med alskens ekstramateriale i form af interview, plakat, fotografier og grafiske lækkerier:

- Det er ren porno, hvis man er til Elvis! understreger Henrik Knudsen med et grin.

Han har trykt 500 eksemplarer, der allerede er afsat i ni lande til en stykpris på 899 kroner. Et genoptryk følger i fremtiden, hvor der også kommer en udgave på cd.

- Det er efterhånden umuligt at finde noget med Elvis, som vi ikke har i forvejen, men det her er altså et scoop, forsikrer Henrik Knudsen.

Denne måned er det ti år siden, den driftige entreprenør åbnede Kongens jyske hjem.