Jysk superband: - Ringere og ringere

USA havde The Traveling Wilburys. Sydeuropa havde De Tre Tenorer. Jylland havde Dalton.

En såkaldt supergruppe bestående af Johnny Madsen, Lars Lilholt og Allan Olsen.

Trioen udsendte album med pæn succes i 1992 og igen i 2009, men siden har troubadourerne koncentreret sig om deres solokarrierer.

Og sådan forbliver det vist ifølge Madsen:

- Det får mig til at tænke på ’Dødens gab’. Det var en fremragende film. Men ’Dødens gab 2’ var ringere, og ’Dødens gab 3’ var endnu ringere.

Noget at bidrage med

Madsen uddyber sin holdning til en eventuel gendannelse af Dalton:

- Jeg synes kun, det kunne være interessant, hvis vi kunstnerisk og musikalsk har noget at bidrage med. Det er ikke nok bare at mødes og tage ud at spille.

Olsen udtalte i sommeren 2019, at han personligt ikke er begejstret for ideen om en tur mere med kollegerne.

- Normalt er det sådan, at Lilholt gerne vil, men Olsen vil ikke. Jeg ved det ikke. Måske. Det kan godt være, siger Madsen.

Legenden har været færdig længe

Den folkekære musiker drager traditionen tro på akustisk turné til efteråret, og sidst på året debuterer han som foredragsholder ved en række optrædener landet over.

Desuden spiller Madsen på flere af sommerens festivaler, hvis coronasituationen ellers tillader det.