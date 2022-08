Jysk visit: Er det virkelig ham?!

Er det virkelig ham?

Ja, det er Tony Garnier, der slentrer henad en støvet grusvej i Tønder.

Den 66-årige topbassist fra New Orleans har været på landevejen, siden han var teenager, og siden 1989 som ankermand for giganten Bob Dylan.

Tony Garnier har spillet med Paul Simon, Chuck Berry og Willie Nelson. Hans bedstefar D'Jalma Garnier lærte angiveligt Louis Armstrong at spille trompet.

Prinsesse Marie er protektor for Tønder Festival, men musikalsk har Tony Garnier blåt blod.

Som Elefantmanden

Det er hjerteblod, der har fået ham til Sønderjylland. Han mødte Povl Dissing under Aarhus Festuge i 2013 og blev betaget af danskerens ånd.

På Tønder Festival har han været med til at hylde den afdøde visesanger ved en mindekoncert.

- Povl var så cool. Han havde et indgående kendskab til amerikansk musikhistorie, og det bragte os sammen, fortæller Tony Garnier.

- Han var helt særlig, men han fik også alle, der mødte ham, til at føle sig særlig, smiler musikeren.

Kapacitetens forbindelse til Louis Armstrong imponerede Povl Dissing, der så op til ikonet. Foto: Per Lange

Tony Garnier har forklaret sine undrende venner derhjemme, at han er fløjet til Europa for at ære det danske svar på Tom Waits. Ham har bassisten naturligvis også spillet med.

Som Tom Waits var Povl Dissing ikke for enhver, men Tony Garnier er rystet over, at den aparte sanger blev truet med tæsk, da han tonede frem i 1960’erne:

- Tager du pis på mig?! Han var så sød. Det minder mig om Elefantmanden. Folk var bange for ham, fordi de ikke forstod ham.

Stjal fra legenden

Tony Garnier vender tilbage til Danmark 30. september, hvor han bakker Bob Dylan op i Royal Arena på Amager.

Legenden er endnu en original med et kompromisløst forhold til metieren. Selv i en alder af 81, hvor han på sin igangværende turné forsager klassikerne til fordel for de lange litterære sange fra sit seneste album, ’Rough and Rowdy Ways’:

- Det er meget modigt. Men sådan har Bob altid været. Han har altid gamblet. Det er ikke ’Greatest Hits’. Det er ikke showbiz og underholdning. Det handler om at lytte til visdomsord. Man kan lære noget, forsikrer Tony Garnier.

Tony Garnier ved Bob Dylans side på Roskilde Festivals historiske hovedscene anno 2019. Foto: Per Lange

Bassisten er den musiker, der er gået på scenen med Bob Dylan flest gange. Han er en sjælden stabil tilstedeværelse i ikonets evigt omskiftelige karriere:

- Jeg har åbenbart ikke gjort noget forkert. I starten blev jeg hængende ved at stjæle ting, han havde brug for. Som en guitar. Det gjorde jeg sidst på en turné, og så ringede han og sagde, at hvis jeg kom med guitaren, så var jeg hyret til den næste turné.

På Tønder Festival stjæler Tony Garnier vist kun folks opmærksomhed.