Kåring: Årets danske album

1. Hugo Helmig: 'Lulu Vol. 1' (The Bank)

Hugo Helmig kvittede kokain, men fortsatte med at lave pop, man kan blive afhængig af.

Den famøse nedtur blev bearbejdet på mægtigt minialbum, hvor evnerne matchede de store ambitioner.

Jydens debut var årets album i fjor. Nu gør han det igen. Han stopper forhåbentlig aldrig.

2. Hanne Boel: 'Between Dark & Daylight' (Stunt)

Musikstjerner bliver ofte værre med årene. Hanne Boel har aldrig været bedre. På fortolkerens første album i ni år markerede hun sig som sangskriver, og måske derfor var resultatet så personligt. Fuldmodent.

3. Sulka & Tue Track: 'Epoker' (72 Voksenmusik)

Stortalent rappede langt udenom klicheerne på trodsig debut og blev sat i scene med flair af Tue Track. Tænksom hiphop.

4. Phlake: 'The Illegal Download of Your Soul' (No3)

Forførende soulpop og blød R&B tilsat kreativt vokaltrick. International klasse.

5. Hugorm: 'Kom vi flygter' (Warner)

Simon Kvamm flygtede fra Nephew og fandt sin musikalske frihed. Noget skete.

6. Jung: 'Blitz' (Universal)

Gutternes schlagere fik popørerne til at blafre. Et forfriskende bekendtskab.

7. Uffe Lorenzen: 'Magisk realisme' (Bad Afro)

Endnu et syreudslip fra dansk rocks skæve flipper. Outsideren er stadig hip.

8. Jesper Binzer: 'Save Your Soul' (Warner)

Førerhunden fra D-A-D strejfede fra koblet og bed fra sig. Trofast mod rocken.

9. Dizzy Mizz Lizzy: 'Alter Echo' (Columbia)

Succesbandet skruede bissen på og op for volumen. Frister næppe Céline Dion.

10. Artigeardit: 'Idiot' (Heritage)

En undtagelse blandt håbløse drengerøve i dansk hiphop. Der er håb endnu.

Og det værste...

Velvet Volume: 'Ego's Need' (Mermaid)

Ingen sange, ingen originalitet, intet talent. Men rocktrioen evnede at få ingenting til at lyde belastende.

Velvet Volume - de tre søstre fra Aarhus var ikke til at holde ud på amatøragtigt ringe makværk. Foto: Daniel Aude

