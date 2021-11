Kåring: Årets danske album

1. Chinah: ‘Feels Like Forever’ (The Orchard)

Dansk pops bedst bevarede hemmelighed overgik sig selv på udsøgt udspil.

Uimodståelige melodier og Fine Glindvads flirtende vokal lokkede lytteren længere ind i trioens døsigt pirrende drømmeunivers med søvnløse nætter.

Chinah er nærmest for overlegne til at være danske. Sig det til nogen.

2. Peter Sommer & Palle Hjorth: 'PSPHPT' (Genlyd)

Poeten genindspillede sine bedste sange, og så bliver det ikke meget bedre herhjemme.

Han ophøjede perlerne ved at nedtone dem i intime arrangementer. Strålende.

3. Hanne Boel: ‘Kopi’ (Stunt)

Veteranen fortolkede yngre danske navne med format, frygtløshed og erfaring. Selv en øm ballade af Medina fremstod dybsindig.

4. Dicte: 'All Good As It Is' (Stunt)

Engang sang hun om at være cool, men i stedet var hun det omsider. Modent.

5. Rune Rask: ‘Rune Rask’ (Universal)

Suspekts lydmager slap kreativiteten løs på filmisk debut. Man blev bare så glad.

Covergalleri: Sådan ser de ud

Fuld skærm

Vild med kinddans og kærlighed. Savnede kun hits for at være Danmarks Adele.

7. Magtens Korridorer: 'Club Promise' (Universal)

Drengerøvene mandede sig endelig op og blev voksne. Et mindre rockmirakel.

8. Drew Sycamore: ‘Sycamore’ (Warner)

Driftsikker radiopop, der kunne have været meget værre. Og mere spændende.

9. Artigeardit: ‘Held & lykke med at komme hjem’ (Universal)

Den måske stærkeste af de generelt svage unge rappere. Men markant bedre live.

10. Baest: 'Necro Sapiens' (Century Media)

Holdt liv i dødsmetallen tilsat bombast, brøl og bægerklang. Længe leve hærg.

Se kåringen af årets udenlandske album her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Og det værste...

Branco: ’10 Years’ (BMB)

Rapperen gik konkurs, og hans tumpede banaliteter var en falliterklæring. Discount fra blødkogt gangster.