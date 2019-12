Kåring: Årets udenlandske album

Se også: Kåring: Årets danske album

1. Sturgill Simpson: ’Sound & Fury’ (Elektra)

Outsideren vil alt. Og kan alt.

Efter kosmisk pragtværk og svimlende sangcyklus kastede Kentuckys countrybastard sig frådende over svulstigt tonsende rock’n’roll.

Snerrende sange om afmagt over omgivelsernes åndelige forfald. Et uimodståeligt, brølende bæst.

2. Slayer: ’The Repentless Killogy’ (Live at the Forum in Inglewood) (Nuclear Blast)

Sønderlemmende koncertoptagelse fra metallegendernes afskedsturné. På hjemmebane beviste den californiske institution, at den lukker for tidligt. Magtdemonstration.

3. White Denim: ’Side Effects’ (City Slang)

Tornadoen fra Texas blæste rock’n’roll omkuld. Stakåndet boogie, der gav blå mærker og hjertebanken. Medrivende.

4. Lambchop: ’This (Is What I Wanted to Tell You)’ (City Slang)

Forunderlige Kurt Wagner på charmeoffensiv. Fremtidens country nu.

5. The Raconteurs: ’Help Us Stranger’ (Third Man)

Jack Whites mest musikalske udgivelse nogensinde. Langtidsholdbar.

6. Leonard Cohen: ’Thanks for the Dance’ (Columbia)

Bevægende afsked med gravkammerrøsten. En mester til det allersidste.

7. Clipping: ’There Existed an Addiction to Blood’ (Sub Pop)

Futuristisk raptrio i mareridtsagtig blodrus. Sofistikeret og besættende.

Gendannet makkerpar reddede rock’n’roll igen. Og faldt atter fra hinanden.

9. Steve Earle & The Dukes: ’Guy’ (New West)

Countrykæmpen hyldede afdød mentor. Stærke sange blev stærkt leveret.

10. High Command: ’Beyond the Wall of Desolation’ (Southern Lord)

Slayer strakte våben, og afløserne gik til frontalangreb. Knusende debut.

11. The Mavericks: ’Play the Hits’ (Mono Mundo)

12. Robert Forster: ’Inferno’ (Tapete)

13. !!!: ’Wallop’ (Warp)

14. Bonnie ’Prince’ Billy: ’I Made a Place’ (Domino)

15. Tedeschi Trucks Band: ’Signs’ (Fantasy)

16. Mercury Rev: ’Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited’ (Bella Union)

17. Stray Cats: ’40’ (Surfdog)

18. Walter Trout: ’Survivor Blues’ (Provogue)

19. The Good Ones: ’Rwanda, You Should Be Loved’ (Anti)

20. Bill Callahan: ’Shepherd in a Sheepskin Vest’ (Drag City)

Og det værste...

Madonna: ‘Madame X’ (Interscope)

Popdronningen abdicerede endegyldigt med hovedløst makværk. Majestætsfornærmende.

Madonnas 14. album var både et kunstnerisk og kommercielt kæmpeflop. Foto: Beretta/Sims/REX/Shutterstock

Tidligere vindere 2018 - Paul Simon: 'In the Blue Light' 2017 - Trio Da Kali and Kronos Quartet: 'Ladilikan' 2016 - Paul Simon: 'Stranger to Stranger' 2015 - Bob Dylan: 'Shadows in the Night' 2014 - The Chris Robinson Brotherhood: ’Phosphorescent Harvest' 2013 - Matthew E. White: 'Big Inner' 2012 - Black Bananas: ’Rad Times Xpress IV'