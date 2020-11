Kåring: Årets udenlandske album

1. The Flaming Lips: 'American Head' (Bella Union)

The Flaming Lips har mageløst nok bevaret deres uskyld efter 37 år i et selvskabt hjørne af showbiz.

De amerikanske freaks fandt melodien igen og ramte hjertekulen og tårekanalerne på psykedelisk trip til et utopia, hvor stoffer, vold og død tyngede, mens flimrende popsange lød legende lette.

Mirakuløst.

2. Terry Allen and The Panhandle Mystery Band: 'Just Like Moby Dick' (Paradise of Bachelors)

Bob Dylan og Bruce Springsteen underpræsterede. Egensindig outlaw og litterær multikunstner fra Texas overgik sig selv med vemod og visdom. Årets sangskriver snedkererede førsteklasses håndværk.

3. Sturgill Simpson: 'Cuttin' Grass Vol. 1 - The Butcher Shoppe Sessions' (High Top Mountain)

Gudsbenådet hillbilly genindspillede sine gamle skæringer som mestermusikalsk bluegrass. Frygtløs bonderøv sparkede røv.

4. The War On Drugs: 'Live Drugs' (Super High Quality)

Liveudgivelse med euforiske rocksus. Årets koncert på et år uden koncerter.

5. PK Keränen: 'Serobi Songs' (Playground)

Excentrikeren fra finurlige 22-Pistepirkko solodebuterede. Betagende original.

6. Swamp Dogg: 'Sorry You Couldn't Make It' (Joyful Noise)

Aldrende soulcharmør croonede bunden ud af countryballader. Uimodståeligt.

7. Clipping: 'Visions of Bodies Being Burned' (Sub Pop)

Gruopvækkende blodrus fra sadistisk raptrio. Hiphop som uafrystelig horror.



8. The Mavericks: 'En Español' (Mono Mundo)

Superband sang på spansk og talte til hofterne. En universel fiesta for sanserne.

9. Aesop Rock: 'Spirit World Field Guide' (Rhymesayers)

Massiv ordstrøm på svimlende niveau af eminent rapper. Kraftpræstation.

10. Brent Cobb: 'Keep 'Em on They Toes' (Ol' Buddy)

Så laid back at cowboyen faldt bagover. Man gjorde det samme af benovelse.

11. Charley Crockett: 'Welcome to Hard Times' (Son of Davy)

12. Steve Earle & The Dukes: 'Ghosts of West Virginia' (New West)

13. Mr. Bungle: 'The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo' (Ipecac)

14. Jason Isbell and The 400 Unit: 'Reunions' (Southeastern)

Lucinda Williams harcelerede over Donald Trump, så det slog gnister på harmdirrende udspil. Foto: Danny Clinch

16. Deftones: 'Ohms' (Reprise)

17. Tricky: 'Fall to Pieces' (False Idols)

18. Lido Pimienta: 'Miss Colombia' (Anti)

19. Bill Frisell: 'Valentine' (Blue Note)

20. Run the Jewels: 'RTJ4' (Jewel Runners)

Og det værste...

Carrie Underwood: 'My Gift' (Capitol)

Bibelbæltets darling hyldede Jesus og dårlig smag på kvalmende juleplade. Eller snarere julepladder.

Carrie Underwood forsøgte allerede i september at spolere julen med grufuld kitsch. Foto: Randee St. Nicholas