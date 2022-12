Kåring: Årets udenlandske album

1. Kendrick Lamar: ‘Mr. Morale & the Big Steppers’ (Interscope)

Kanye West gjorde sig til grin. Drake gjorde ingen forskel. Eminem gjorde ingenting.

Den californiske rappoet Kendrick Lamar brillerede med et altfavnende, nuancerigt og superambitiøst forsøg på af få sit, dit og mit liv til at give mening i et ofte meningsløst 2022.

Han gjorde det umulige

2. Oumou Sangaré: ’Timbuktu’ (World Circuit)

Afrikas dronning funklede over en umiskendeligt boblende genrecocktail, der strømmede ud i sjæl, sind og dansesko med helende kraft. Mirakuløst.

3. Dr. John: ‘Things Happen That Way’ (Rounder)

Heksedoktorens posthume pragtværk udgjorde et levende mindesmærke over New Orleans’ mytiske original. Hjertemedicin.

4. The Smile: ‘A Light for Attracting Attention’ (XL)

Betagende sideprojekt fra Radioheads hovednavne. Hjernevridende.

5. Horace Andy: ’Midnight Rocker’ (On-U Sound)

En af reggaens smukkeste stemmer gav dyb genklang. Euforiserende.

6. Lamb of God: ‘Omens’ (Nuclear Blast)

Organiske metalgrooves på størrelse med Grand Canyon. Massivt.

7. Charley Crockett: ‘The Man from Waco’ (Son of Davy)

Manden fra Texas tog countryen tilbage til storhedstiden. Autentisk.

8. The Hellacopters: ‘Eyes of Oblivion’ (Nuclear Blast)

De svenske rockkonger gjorde comeback i orkanens øje. Hæsblæsende.

9. Delbert McClinton: ‘Outdated Emotion’ (Hot Shot)

Gammelfar hyldede legenderne fra dengang, farfar var dreng. Rutineret.

10. High Command: ‘Eclipse of the Dual Moons’ (Southern Lord)

Galoperende vanvid på heavyhoveders bestialske slagmark. Infernalsk.

11. The Black Keys: ‘Dropout Boogie’ (Easy Eye)

12. The Del McCoury Band: ’Almost Proud’ (McCoury)

13. Slipknot: ‘The End, So Far’ (Roadrunner)

Slipknot slap raseriet løs og rev lytteren rundt som aldrig før på intenst vredesudbrud. Foto: Anthony Scanga

15. Blood Incantation: ‘Timewave Zero’ (Century Media)

16. !!!: ‘Let It Be Blue’ (Warp)

17. Wilco: ‘Cruel Country’ (dBpm)

18. Sam Prekop & John McEntire: ‘Sons Of’ (Thrill Jockey)

19. Drugdealer: ‘Hiding in Plain Sight’ (Mexican Summer)

20. Dead Cross: ‘II’ (Ipecac)

Og det værste...

Blackpink: ’Born Pink’ (Interscope)

K-pop er en forkortelse af koreansk pop. K-pop er værre end ordinær pop. K-pop er kummerlig pop.

Blackpink er fra Seoul og betragtes som den største pigegruppe i verden. Stakkels verden. Foto: Universal

