Kæmpe aflysning: - Det er svært at skjule skuffelsen

Cathrine Mosgaard er trist over rockbandet Limp Bizkits aflysning til dette års Smukfest. Hun håber, at festivalen finder en erstatning inden for samme genre

Smukfest smed noget af en bombe mandag.

For her skrev musikfestivalen i et opslag på Facebook, at rockbandet Limp Bizkit, der var et af hovednavnene ved dette års Smukfest, havde aflyst deres europæiske turné denne sommer.

Natten til mandag dansk tid berettede Limp Bizkit på Instagram, at forsanger Fred Durst var blevet ramt af sygdom, hvilket fik gruppen til at aflyse deres tur til Skanderborg.

Massevis af festivalgæster er triste over nyheden. En af dem er 28-årige Cathrine Mosgaard, der har været på Smukfest de seneste 12 år.

- Det er svært at skjule skuffelsen over aflysningen fra Limp Bizkit. Man er naturligvis ikke selv herre over, hvornår sygdom rammer, men det gør ikke skuffelsen mindre, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Et højdepunkt

Videre fortæller Cathrine Mosgaard, at Limp Bizkit sammen med bandet Gorillaz var de store højdepunkter for den 28-årige.

- Da de (Smukfest, red.) offentliggjorde årets musikprogram, var jeg utroligt begejstret over, at Smukfest fik noget musik ind, der kunne konkurrere med pop-genren, som har været den dominerende genre i de 12 år, jeg har været der.

Cathrine Mosgaard har intet bud til, hvem musikfestivalen kan hente ind som erstatning for Limp Bizkit. Hun krydser dog fingre for, at erstatningen bliver samme genre.

- Jeg ønsker blot, at det bliver noget inden for samme genre, så de festivalgæster, der lige nu er skuffede over aflysningen, får et plaster på såret, lyder de afsluttende ord fra Cathrine Mosgaard

Fred Durst og Limp Bizkit kommer ikke til Skanderborg i år. Foto: Simone Joyner/Getty Images

Arbejder på sagen

I skrivende stund arbejder Smukfest på at finde en erstatning for Limp Bizkit.

'Aflysning i sidste øjeblik vil altid være en risiko, når man laver festival. Nu har Limp Bizkit meldt afbud, og det er super ærgerligt, men vi går straks i gang med at finde en erstatning til Stjernescenen.'

'At sammenligne andre med Fred Durst og co. er svært. Alligevel arbejder vi benhårdt på at give muligheden til et band der kan udfylde pladsen, men mere kan jeg ikke sige lige nu', lyder ordene fra Mikkel Xavier, der er booker på Smukfest.

Musikfestivalen løber af stablen 3. til 7. august i Skanderborg.

