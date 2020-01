Kæmpe band til Danmark

Jeff Lynne's ELO vender tilbage til Danmark.

Det engelske band besøger Boxen i Herning onsdag 23. september, hvilket er to år efter de gav en udsolgt koncert i Royal Arena på Amager.

Jeff Lynne's ELO er en videreførelse af Electric Light Orchestra, der opnåede massiv popularitet i 1970'erne og har et globalt pladesalg på over 50 millioner.

Gruppens seneste album, 'From Out of Nowhere', gik helt til tops i Storbritannien i fjor.

Ud over sit virke i ELO har Jeff Lynne haft en succesfuld karriere som producer for legenderne Paul McCartney, Tom Petty og Roy Orbison.

Fra 1988 til 1991 var han desuden medlem af superbandet Traveling Wilburys, der også talte netop Tom Petty og Roy Orbison samt George Harrison og Bob Dylan.

Billetsalget til showet i Boxen begynder på fredag 31. januar klokken 9. Der er billetter til mellem 500 og 950 kroner plus gebyr.