Kæmpe bet for dansk rockstjerne

Peter Sommer er ved at blive den evige toer.

Aktuelle 'Stærk strøm hen over ujævn bund' er jydens tredje udspil i træk, der går ind på albumlistens andenplads.

Sangskriveren udsendte pladen midt i januar, hvor det typisk er småt med store udgivelser, men solokarrierens første placering som nummer et blev forpurret af, at Eminem uden varsel slap 'Music to Be Murdered By' samme dag.

Superstjernen erobrer for sjette gang den danske albumtinde.

Peter Sommer har kun indtaget førstepladsen som den ene halvdel af duoen De Eneste To, der også tæller Simon Kvamm. Makkerparrets selvbetitlede debut gik helt til tops i 2010.

Eminem regerer

Den poetiske rockstjerne er ikke den eneste, som lider nederlag til Eminem.

'Music to Be Murdered By' er nummer et i blandt andet USA, Storbritannien, Australien og Canada.

Det er Eminems ikke mindre end tiende album i træk, der går direkte ind på førstepladsen i USA, hvilket er rekord.

Ugens tredje nyhed på den danske top 20 er Mac Millers posthume 'Circles', som er nummer ti.

Halsey tager andenpladsen i USA med 'Manic'. Popstjernens tredje album debuterer på 23. pladsen herhjemme.

Nummer et på den danske singleliste er for fjerde uge i træk teenagerapperen Lolo, som hitter stort med debutskæringen 'Pub G', hvor Branco og Larry 44 medvirker.

Næste uge vil nye udgivelser fra Hugorm, Østkyst Hustlers og Hanne Boel formentlig blande sig på albumlisten.