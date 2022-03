Kæmpe drama: Alle trækker sig

Poplegenden Klaus Kjellerup er nu eneste medlem i det danske band Danser med drenge.

Alle andre bandmedlemmer har trukket sig, efter at han den sidste tid har brugt sin Twitter til at komme med udtalelser om krigen i Ukraine, der er blevet skudt ned af eksperter, som Ekstra Bladet har talt med.

Klaus Kjellerup er derfor nu eneste medlem af det legendariske orkester. Han er desuden tidligere medlem af det succesfulde band Tøsedrengene, som havde mange store hits i 80'erne.

På Facebook uddyber Danser med drenge-trommeslager Kasper Langkjær:

'I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter. Det er holdninger, som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra. På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig, og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde,' skriver de.

Kjellerup udtalte blandt andet, at russerne ikke bomber i Ukraine, men at der var tale om ukrainske nazi-terrorgrupper.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Klaus Kjellerup.

Klaus Kjellerup er på grund af sine udtalelser om Ukraine blevet forladt af sine bandmedlemmer i det populære band Danser med drenge . Foto: Christian Lykking

