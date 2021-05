Kæmpe fadæse i Tivoli

Titusindvis af danskere står normalt stuvet sammen til popmusik på Plænen, når Tivoli afholder deres populære Fredagsrock.

I dag var der dog blot 64 mennesker og en barnevogn, da rådhusklokkerne slog 16.30, og den jyske soulsangerinde Betty Bass gik på scenen som første navn til Tivolis nye koncertkoncept, Havefest.

Stemningen mindede om en lydprøve, men Betty Bass tog det noget sparsomme fremmøde med et smil.

Tivolis pressechef, Torben Plank, forsøgte også at bevare optimismen:

- Vi er fortrøstningsfulde. Det er første gang, vi afholder Havefest, og nu skal vi lige i gang. Der kom også en byge lige inden, det startede, og normalt har vi jo ikke musik så tidligt.

Rigeligt med afstand

Havefest er Tivolis erstatning for Fredagsrock, indtil coronarestriktionerne tillader store publikumsskarer på Plænen igen.

Ifølge Torben Plank planlægger Tivoli dog, at Havefest bliver et fast element i forlystelsesparkens fredage som optakt til de store navnes indtog, når Fredagsrock vender tilbage.

Koncertkonceptet Havefest skuffede eftertrykkeligt med en gabende tom Plæne midt i København.

Trods gratis entré til Plænens to sektioner, der kan rumme hver 500 mennesker, valfartede folk dog ikke ligefrem til scenen, mens Betty Bass’ bløde toner spredte sig i anlægget, og solen tittede frem.

- Tak fordi I er kommet for at høre mig, sagde den 25-årige vejlenser, som snildt kunne have givet alle tilhørerne hånd for indsatsen.

Men det må man jo ikke. Og der var i hvert fald rigeligt med afstand.

Havefest spreder sig til både Plænen, Pantomimeteatret og Orangeriets beskedne scene, og der er bands og dj’s frem til klokken 23 med popduoen Barselona som aftenens hovednavn.

De kommende uger skal blandt andre Christopher, Peter Sommer, Drew Sycamore, Søs Fenger og Hans Phillip forsøge at trække flere til Havefest.

Billedgalleri af Henning Hjorth

