Kæmpe festivaler på katastrofekurs

DER ER LÆNGE til, det bliver sommer, men festivalarrangørerne sidder alligevel og sveder rundt om i landet. De er desperate efter hovednavne. De rigtige hovednavne.

INDTIL NU HAR mange af dem sluppet forkerte. Suverænt værst er det på Smukfest, der har landets dyreste partoutarmbånd til 2695 kroner. I øjeblikket hedder hovednavnene Thirty Seconds to Mars, Suede og Martin Garrix. Det er katastrofalt og en hån mod gæsterne, som købte alle billetterne, da kun fire danske navne var afsløret.

TINDERBOX HAR forhøjet billetprisen med knap 20 procent til 1895 kroner. Den officielle forklaring er, at artisternes honorarer stiger. Fynboerne ser dog ud til at få forsvindende lidt for pengene. Swedish House Mafia er et meganavn indenfor house, men ellers er plakaten primært spækket med døgnfluepop.

SØSTERFESTIVALEN NorthSide i Aarhus formår endnu ikke at matche de senere års flotte programmer. Bon Iver blæste ikke ligefrem taget af Royal Arena i efteråret, og hvis det går som det plejer, når en kunstner kræver noget af Ådalens publikum, så knevrer poptøserne koncerten i stykker.

ROSKILDE MANGLER superstjernen, alle bare skal se. The Cure var dræbende i 2012, mens Cardi B og Travis Scott umiddelbart hverken har repertoiret eller formatet til at indtage Orange. Robyn er en super stjerne, men udslidte Mø er en falliterklæring som hovednavn.

DET SER TIL gengæld meget fornuftigt ud på de mere nicheprægede festivaler Copenhell og Heartland, mens Tønder snart bør hive noget stort op af cowboyhatten.

FOO FIGHTERS, Rammstein og Metallica dropper festivalerne i år og spiller stadionshows i stedet, men dem har vi jo også ligesom set. Mange gange. Hvilket er et andet problem for arrangørerne. De præsenterer ekkoer af et genhør.

DER UDKLÆKKES færre kvalitetsnavne samtidig med, at der er flere festivaler, så kvaliteten på de enkelte festivaler udvandes. Den skærpede konkurrence om topartisterne presser honorarerne op, og dermed stiger billetpriserne. Publikum får altså mindre substans for dyrere billetter.

ARRANGØRERNE KAN kun booke navne, der er på sommertogt i Europa, og nogle år er udbuddet bare ringere end andre. 2019 ligner et regulært lorteår. Festivalgiganterne rundt om i Europa har også foreløbigt svage lineups. Glastonbury har Stormzy som hovednavn!

NEIL YOUNG, Bob Dylan og The Who er i nabolaget til sommer, men ganske bekymrende virker det faktisk nærmest absurd at forestille sig legenderne blandt de festivalnavne, som er offentliggjort herhjemme. Roskildes purunge kernepublikum ville formentlig sige ’who?’.

DER ER PLADS TIL forbedring de kommende måneder. Det kan faktisk næsten ikke blive værre.