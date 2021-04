Kæmpe fiasko: Fans flygter

Christophers aktuelle album er på katastrofekurs.

'My Blood' dumpede ind på 20. pladsen i sidste uge og falder allerede til nummer 38 i anden uge.

Alle popsangerens fire første album ramte top fem, men den bedrift ser han bestemt ikke ud til at gentage med sit udskældte femte udspil.

Københavnerens fiasko kommer i slipstrømmen på en stribe singler, der heller ikke har formået at markere sig højt på tracklisten.

Endnu værre går det dog for Christophers forhenværende kæreste Medina, som efterhånden virker helt ude af stand til at få et solonummer i top 40.

Aktuelle 'Ser du mig' er sangerindens femte single i træk, der misser listen, når man ser bort fra hendes udgivelser som gæst hos Topgunn og Artigeardit.

Bieber fortsætter

Justin Bieber forsvarer førstepladsen på både albumcharten og tracklisten.

Canadierens nye album, 'Justice', er nummer et for tredje uge i træk, mens verdenshittet 'Peaches' nu har tre uafbrudte uger helt på toppen herhjemme.

Det kører for Justin Bieber, som ligger nummer et i USA og Danmark med albummet 'Justice'. Foto: Universal

Lilholt Lilholt Band har ugens højest placerede danske nyhed på albumlisten med 'Decameron', der er nummer seks, til trods for at det udkom en torsdag. Stort set alle album udsendes på fredage, fordi listen medregner streams og salg fra fredag til torsdag.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste på hitlisten.dk

Brancos 'Baba Business 2' lå tidligere på året nummer et i hele otte uger, og albummet er i øjeblikket nummer tre.

Den arbejdsomme rapper er aktuel med singlen 'Broke', der er en kommentar til Ekstra Bladets afsløringer af hans konkurser. 'Broke' tager fjerdepladsen som tracklistens bedst placerede nyhed.