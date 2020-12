Kæmpe fiasko for Rasmus Seebach

Popidolet oplever et yderst sjældent flop med singlen 'Supermand', som ikke opnår placering på top 40

Rasmus Seebachs nye single hedder 'Supermand', men den klarer sig alt andet end super.

Sangen er ikke blevet streamet og købt nok til at gå ind på hitlistens top 40, hvilket er ganske usædvanligt for den populære popstjernes udgivelser.

'Farlig' fra 2016 er den eneste af Rasmus Seebachs øvrige 17 singler, der ikke har ramt top 40. Alle andre har været i top 20. Seks har taget førstepladsen.

'Supermand' er også en fiasko på Spotify. På udgivelsesdagen 27. november dumpede sangen direkte ind på 95. pladsen af streamingtjenestens dagligt opdaterede top 200, men den var allerede helt ude af listen dagen efter og har ikke figureret siden.

Succes alligevel

Rasmus Seebach udsendte 'Supermand' i forbindelse med lanceringen af sin første børnebog, 'Holgis og far', der er skabt i samarbejde med Merlin P. Mann og Thomas Hjorthaab.

Københavneren har ihærdigt gjort sine knap 400.000 følgere på Facebook opmærksomme på sangen, som han skrev, fordi han føler sig 'overdrevet heldig' over 'at få lov til at være en vaskeægte superhelt i mit barns liv'.

Hitmageren er far til sønnen Holger, der bliver fire år 8. januar, hvor selveste Elvis Presley og David Bowie i øvrigt også blev født.

Helt sindssygt af Seebach

Til trods for at 'Supermand' er en fiasko, så har Rasmus Seebach såmænd alligevel stor succes på hitlisten i øjeblikket.

Hans julesange 'Lille store verden' og 'Der' noget i december' er nemlig nummer henholdsvis fem og otte på den aktuelle singlechart. Begge er fra fem år gamle 'Verden ka' vente', der er stærkt tilbage på albumlisten, hvor det indtager andenpladsen.

Danskerne lytter altså stadig til Rasmus Seebach i stor stil. De hører bare ikke 'Supermand'.