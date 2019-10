Kæmpe fiasko for Thomas Helmig

Den før så succesfulde popsanger lider endnu et bemærkelsesværdigt nederlag med højaktuelt udspil

Da Thomas Helmigs single 'Ny dag' udkom i fredags, proklamerede en anmelder, at popstjernen havde 'skabt et hit'.

Det er der dog intet, der tyder på.

Sangen har nemlig fået en forfærdelig start hos danskernes foretrukne musikudbyder, Spotify.

'Ny dag' har endnu ikke figureret på streamingtjenestens dagligt opdaterede top 200. Det kræver typisk omkring 10.000 streams i døgnet at opnå en bundplacering.

Lukas Graham udsendte deres nye udspil, 'Lie', samtidigt med 'Ny dag', og trioen har omkring 65.000 streams hos Spotify per døgn. Det rækker til en placering i top fem.

Selvmål på selvmål

Thomas Helmigs skæring er heller ikke blandt de 50 mest hørte hos YouSee i øjeblikket, hvor 'Lie' er nummer et.

'Ny dag' er første single fra Susanne Biers kommende 'Den skaldede frisør - The Musical', som Thomas Helmig har skrevet en stribe sange til.

'Jeg anser mig selv for at være en musikalsk analfabet, men har altid været en stor Helmig-fan', udtaler Susanne Bier i en pressemeddelse.

'Ny dag' er endnu et flop i rækken af fiaskoer for den tidligere så populære aarhusianer, der ikke længere kan få danskerne til at lytte til sine udgivelser.

Efter en fem år lang pladepause udsendte Thomas Helmig i fjor albummet 'Takker', som forsvindende få takkede ja til.

Veteranen scorede endnu et selvmål sidste år med VM-sangen ’Hele Danmark op at stå’, der hurtigt forsvandt fra hitlisten.