Kæmpe fiasko: Glemt allerede?

Årets 'X Factor' nærmer sig afgørelsen, og deltagere som Lucca, Dan Laursen og Solveig kan ende med vinderpræmien, der traditionen tro består af blandt andet en pladekontrakt.

Succes i konkurrencen er imidlertid ikke ensbetydende med succes i popbranchen. Nærmest tværtimod.

Alma Agger, der vandt 'X Factor' i fjor, udsendte fredag singlen 'Uundgåelig', og den er blevet hørt af knap så mange som de 757.000, der fulgte med på fladskærmene, da københavneren sejrede sidste år.

Hverken fredag, lørdag eller søndag figurerede 'Uundgåelig' på Spotifys dagligt opdaterede liste over streamingtjenestens 200 mest afspillede sange i Danmark. I går var 7100 daglige streams nok til at komme ind på top 200.

Fortsætter tendens

På baggrund af så lave tal hos Spotify er det utænkeligt, at Alma Agger opnår en placering på den officielle top 40, der offentliggøres onsdag i næste uge.

Dermed fortsætter sangerinden umiddelbart tendensen fra de senere år, hvor vindere som Kristian Kjærlund, Place on Earth og Morten Nørgaard heller ikke fik glorværdige karrierer efter talentshowet.

Ingen kontakt med Blachman

Sony Music har hidtil stået bag udgivelsen af vindernes præmie, men den opgave er fra i år overtaget af Universal.

Over for Ekstra Bladet ønsker Sony Music ikke at kommentere det afbrudte samarbejde med 'X Factor' og singlernes svage præstationer på hitlisterne.

Fredag udsendte en af talentshowets dommere, Oh Land, i øvrigt også en ny single, der ligeledes har misset Spotifys top 200. Sangen har titlen 'Listen a Little Less'.