Kæmpe kaos inden koncert: 'Pinligt'

En lang række koncertgæster brokkede sig over timelange køer til koncerten med The Minds of 99 lørdag aften

Lørdag aften var der kæmpe folkefest i et udsolgt Parken i København, da The Minds of 99 gav koncert i kølvandet på coronanedlukningen.

Men ikke alt gik helt efter planen.

I hvert fald ikke, hvis man spørger en lang række af de koncertgæster, der lørdag aften indtog Parken.

Inden koncerten væltede det nemlig på de sociale medier ind med beskeder fra utilfredse folk, der berettede om, at de havde stået i kø i timevis, og at der var køkaos foran Parken helt op til, at The Minds of 99 gik på scenen.

Ekstra Bladets mand på stedet berettede ligeledes om, at flere havde stået i kø i flere timer, og at folk frygtede, de ikke ville nå ind, før koncerten startede.

I Ekstra Bladets liveblog kom de utilfredse røster da også til syne.

'De er SÅ ringe til at arrangere koncerter. Det er det samme HVER gang. De er SÅ ringe. En skændsel', lød det fra en utilfreds læser.

'Pinligt at man igen står i en kø, der strækker sig hele vejen til Trianglen og videre op af Østerbrogade for at komme ind på b tribune', lød det fra en anden, mens hundredvis af skuffede publikummer fulgte trop.

Køerne var så lange, øjet rakte. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Alle inde inden koncert

Hos Live Nation, der arrangerede koncerten, mener de dog, at det gik rimelig smertefrit med at få afviklet køerne.

'Alle var inde ved The Minds of 99 inden koncertstart, og det gik overordnet set rigtig fint med at få de mange mennesker ind', lyder det fra Heidi Degn, der er PR & Promotion Manager hos Live Nation Danmark, i en mail til Ekstra Bladet.

Der var stor folkefest i Parken lørdag aften. Foto: Per Lange

Her fortæller hun videre, at de ikke har kunnet undgå, at der kom kødannelser, når der var så mange mennesker i Parken på samme tid.

'Vi opfordrede til at komme i god tid, både i den praktiske info, publikum får tilsendt inden koncerten, samt Facebook-eventet, men det er svært helt at undgå kø med 50.000 mennesker, der skal ind. Vi håber, alle har haft en god koncert', skriver Heidi Degn videre.

Hun fortæller videre, at de inden koncertstart sadlede om og lukkede koncertgæster ind ad andre indgange, end de oprindeligt havde billetter til, for at få afviklet køen hurtigst muligt.

