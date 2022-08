Kæmpe kaos: Indgangen spærret til Tobias Rahim-koncert

Tobias Rahim er et gigantisk navn på den danske musikscene netop nu.

Stjerneskuddet kan ikke udgive et nummer, uden det stryger til tops på hitlisterne, og når han går på scenen rundt omkring i Danmark, strømmer folk til. Det var i den grad også tilfældet fredag aften på Smukfest.

Den jyske festival havde valgt at give ham den næststørste scenen, Stjernescenen, 19:45 - en halv time efter Tina Dickow var gået på hovedscenen, Bøgescenerne. De to burde have været byttet om.

Den 44-årige sangerinde kunne ikke trække i nærheden af de 40.000 mennesker, der i år er plads til på hovedscenen. Det kunne Tobias Rahim nok godt have gjort - i hvert fald tæt på.

Rigtig, rigtig mange ville gerne høre Tobias Rahim. Foto: Anthon Unger

På festivalens app har brugerne modtaget en besked, hvor der står, at 30.000 mennesker var samlet foran Stjernescenen, hvor nogle derfor desværre endte med at gå forgæves, fordi man måtte lukke. Det bekræfter Smukfest-talsmand over for Ekstra Bladet.

'Vi kan bekræfte, at Stjernepladsen er fyldt. Der er mange mennesker, men der er en festlig stemning. Vi har sat storskærme op med, at pladsen er fyldt, og det tager folk stille og roligt,' skriver Søren Eskildsen.

Ekstra Bladets udsendte var mødt tidligt op og havde fået en fin plads foran, men måtte lidt mere end halvvejs gennem koncerten begive sig tilbage til computeren for at skrive denne artiklen. Det var en lang tur gennem, hvad der virkede som et endeløst menneskehav.

Hele vejen gennem det massive menneskemylder var der dog glade festivalgæster, selvom langt fra alle kunne se ret meget. Det var dog ikke til at mærke på folk, der generelt virkede langt mere irriterede over den masende journalist, der forsøgte at komme væk, end at de intet kunne se.

Stemningen virkede til at være helt i top hos koncertgæsterne - både foran og helt bagved. Foto: Anthon Unger

'Godt og forsvarligt'

Det har ikke været muligt at få oplyst, hvor mange der endte med at gå forgæves, ligesom festivalen heller ikke vil konkludere, at Tobias Rahim skulle have haft en større scene.

'Det kan man altid diskutere, men i der her tilfælde foregår det godt og forsvarligt, men vi kan da konstatere, at der er mange, der gerne vil høre Tobias Rahim,' skriver Søren Eskildsen.

Tobias Rahim gæstede tidligere fredag Andreas Odbjerg, der havde fået lov til at spille på hovedscenen, og til denne koncert var rollerne byttet om.