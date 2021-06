Kæmpe kiks: Dobbelt fadæse

Stine Bramsen har søgt nye græsgange med to overrumplende udgivelser i juni. Begge ser ud til at blive selvmål for Alphabeats frontkvinde.

Hun synger med på fodboldlandsholdets officielle slutrundesang, 'Danmarks Dynamite', der er en markant fuser på hitlisten.

Den omdiskuterede skæring dumper ind som nummer 22 og taber til Gulddrengs uofficielle EM-nummer, 'Helt sikker', som debuterer tre pladser højere til trods for en ulig konkurrence. 'Danmarks Dynamite' udkom fredag 4. juni, mens 'Helt sikker' landede søndag 6. juni, og dermed havde Gulddreng to dage færre til at samle streams til charten, der opgøres fra fredag til torsdag.

Alphabeats tabersang klarer sig endnu værre end Thomas Helmigs udskældte VM-nummer fra 2018, 'Hele Danmark op at stå’, der nåede 20. pladsen. Nik & Jays 'Vi vandt i dag' fra EM i 2012 tog andenpladsen, mens Nephew gik helt til tops med 'The Danish Way to Rock' før VM i 2010.

Landsholdets sange er blevet elsket og hadet gennem årtier. Læs mere om alt fra seks stjerner til 'landsforræderi' i Ekstra Bladets historiske gennemgang.

Stine Bramsen medvirker også på Volbeats nye single, 'Dagen før', som bestemt ikke ser ud til at blive den nye 'For evigt'. 'Dagen før' misser top 40 og er røget ud af Spotifys top 200 efter at have toppet på 70. pladsen.

Debut på toppen

Artigeardit fra Gladsaxe og Olivia Rodrigo fra Californien kæmper om førstepladsen på både single- og albumlisten.

Den danske rapper vinder slaget på singlecharten med 'Er her', der er en duet med Kesi. Amerikanerens 'Good 4 U' må nøjes med andenpladsen, men til gengæld er hendes debut, 'Sour', nummer et på albumlisten, hvor Artigeardits 'Held & lykke med at komme hjem' glider ned som nummer to.

Det italienske band Måneskin, der vandt Eurovison med den halvdanske bassist Victoria De Angelis, lukrerer på sejren med albummet 'Teatro d'ira: Vol. I', som er nummer fem.

L.O.C. er ude af albumcharten efter blot en uge med ep'en 'Fuck L.O.C.'.

Alma Agger har som tidligere vindere af 'X Factor' store problemer med at gøre sig bemærket ude i virkeligheden. Hendes første ep, 'Alma Agger', opnår ikke en placering på top 40.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Næste uge skal Rasmus Seebachs nye 'Så længe vi danser' forsøge at blande sig i hitlistens top.