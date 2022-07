Kæmpe kø-kaos ved Grøn Koncert

Flere tusinde mennesker skal i dag til Grøn Koncert, der begynder sin koncertrække på Amager. Men det er om at væbne sig med tålmodighed

Hvad der skulle have været en vidunderlig åbningsdag for Grøn Koncert, er i stedet endt med at blive en langsommelig og varm en af slagsen.

Således er der meldinger om massiv kø ind til koncertområdet på Amager, hvor flere tusinde har stået i kø i den bagende sol for at komme ind.

Helt præcis har 15.000 indløst billet til dagens arrangement.

- De åbnede først dørene klokken 13, og Andreas Odbjerg gik på klokken 13.25, lyder det fra Mads på 27, der først kom ind på koncertområdet efter klokken 14 og altså endte med at stå i kø med sine venner i mere end en time.

- Og selv nu hvor vi er kommet ind, er der stadig meget lang kø for at komme ind.

Koncertrækken, der ikke har været afholdt siden 2019 på grund af coronapandemien, kunne tidligere på dagen melde alt udsolgt forud for dagens åbningsbrag.

De næste ti dage venter syv andre byer på, at koncertkaravanen lægger turen forbi, hvor man må håbe, der er bedre styr på logistikken.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra arrangørerne af Grøn Koncert.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bachelor er slut. De to fravalgte kvinder er med i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app