Kæmpe nedtur for Tina Dickow

Det går op og ned i showbiz. I øjeblikket går det ned for Tina Dickow.

Popstjernens nye 'Fastland' debuterede planmæssigt på albumlistens førsteplads for to uger siden, men det var næppe planen, at pladen efterfølgende skulle falde drastisk.

I sidste uge styrtdykkede 'Fastland' 27 pladser til nummer 28, og i denne uge er den helt nede som nummer 34.

Tina Dickow er en af årtusindets bedst sælgende musiknavne herhjemme. Alle hendes seneste fem album har indtaget førstepladsen.

Opsamlingen 'Welcome Back Colour' fra 2010 gik også nummer et og tilbragte imponerende 71 uger i Top 40. Jydens forrige album, 'Whispers', var i Top 40 i 18 uger, hvilket 'Fastland' altså ikke ser ud til at kunne hamle op med, hvis nedturen fortsætter.

Legenden topper

Efter Kim Larsens død dominerer nationalhelten stadig salgsbarometeret, men hans kolossale posthume succes er aftaget i forhold til sidste uge, hvor han på historisk vis besatte ni pladser på Top 10.

Denne uge er det 'kun' tre, men legenden har ti skiver på Top 25 og er nummer et og to med henholdsvis 'Midt om natten' og 'Forklædt som voksen'.

Ugens højest placerede nyhed er Ude Af Kontrols 'Under al kritik'. Rapgruppen er nummer fire.

Medinas 'Grim' må nøjes med en femteplads. Hendes to forrige dansksprogede album opnåede begge andenpladser.

Næste uge rammer Mø formentlig listen med 'Forever Neverland'.

Singlecharten ejer Lukas Graham. For ikke mindre end sjette uge i træk er 'Love Someone' nummer et, og trioens nye udspil, 'Not a Damn Thing Changed', går såmænd ind på andenpladsen.

Lukas Grahams længe ventede '3 (The Purple Album)', der indeholder begge hits, udkommer på fredag.