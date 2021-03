Kæmpe økonomisk lussing til Suspekt

Fans i tusindvis plejer at messe 'SU-SU-SU-SPEKT' i kor, når de tre medlemmer af rapgruppen Bai-D, Orgi-E og Rune Rask indtager livescenerne landet over.

Det fik coronakrisen i 2020 dog i stor stil sat en stopper for.

Om de manglende koncerter er årsag til den massive økonomiske nedgang, som det netop offentliggjorte årsregnskab for virksomheden Suspekt 2010 kan afsløre, er dog ikke klart.

Men det er i hvert fald sikkert, at de tre Albertslund-rappere og deres producer Jonas Vestergaard, som er medejer af virksomheden, hiver en langt mindre fortjeneste hjem, end hvad de er vant til.

Af regnskabet fremgår det, at bruttofortjenesten i 2020 var nede på 2.637.303 kroner - mere end en halvering sammenlignet med de knap 6 millioner kroner, de præsterede i 2019.

Det afspejler sig da også af posten 'personaleudgifter', som er gået fra 4,2 millioner kroner i 2019 til blot 1.047.980 kroner i 2020, hvoraf 1.013.491 kroner er blevet brugt på gage og lønninger.

Hvis det antages, at posten fordeles ligeligt ud på de fire ejere i virksomheden, svarer det til en betydelig lønnedgang fra omtrent en million kroner årligt til hver til en kvart million kroner årligt til hver.

Gruppen plejer at tiltrække mange fans, når de optræder. Foto: Per Lange

Aflyste koncerter

Suspekt udgav i 2020 albummet 'Sindssyge Ting', og i den forbindelse skulle de blandt andet have spillet fire store koncerter sidst på året i Jyske Bank Arena i Odense, Jyske Bank Boxen i Herning, Royal Arena i København og Gigantium i Aalborg.

Koncerterne blev dog aflyst i sidste øjeblik til stor frustration for deres fans.

'Vi har virkelig håbet og arbejdet på en løsning lige indtil det sidste. Sammen med vores hold, har vi vendt hver en sten og tænkt i alverdens kreative løsninger, for på den måde at kunne gennemføre koncerterne med de gældende corona-restriktioner. Vi har i lidt over halvandet år forberedt os til at skulle gennemføre den her milepæl sammen med jer og vores dygtige band. Alt sammen gjort grundet det brændende ønske om at komme ud og dele kropsvæsker med jer alle igen!', skrev bandet på Facebook i den forbindelse.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Suspekt til regnskabet.