Kæmpe overraskelse til stor fest: Pludselig stod de der

Sidste år var det Tiësto, som stod for at omdanne Amager og Aiasound til et rent inferno i høj lyd og lys i dance-musikkens navn fredag aften før midnat.

I år havde den danske dj Morten dén ære.

Internationalt er han blevet stor i dj-verdenen - ikke mindst på grund af sit venskab og professionelle samarbejde med den verdenskendte artist David Guetta, selvom han bestemt også kan i egen ret.

Fredag sent væltede han nærmest 'lorteøen', men han var ikke alene.

For mod slutningen af sit hårdtpumpende dj-sæt på scenen, der havde samlet en kæmpe skare på Tiøren, dukkede et par af hans gode gamle venner op.

Midt i tech-house, EDM og dance luskede selveste Nik & Jay, der jo mest er kendt for sine poppede rapsange og ren fløde, ind på scenen og sang og rappede over hittet 'Magnolia', som trekløveret lavede sammen i 2019.

Der var high-fives og kram på scenen, da vennerne Nik & Jay lagde vejen forbi Morten til publikums store overraskelse. Foto: Per Lange

Gode homies

Da Morten i 2011 fortsat bare var en solid dansk dj-artist og primært spillede på københavnske klubber som nu hedengangne Luux i Nørrgade (det senere Zen og Arch, red.), havde Nik & Jay og han også et 'undergrunds-pophit' sammen i form af nummeret 'Fest'.

Og det var netop, hvad der var på Tiøren lige ud til Øresund fredag aften.

Gensynsglæde mellem gamle venner. Foto: Per Lange

Morten gav den gas, der var skruet ekstra op for anlægget, og de efterhånden godt stive publikummer fik et kæmpe party.

- Hils på til mine gode homies Nik & Jay, råbte Morten, inden de to makkere leverede 'Magnolia' til publikums store jubel.

Efterfølgende gentog han ordene, inden de gode venner samledes i et gruppekram foran 10-15.000 mennesker på græsplænen i Kastrup.

Publikum var 'på' under Mortens dj-sæt. Foto: Per Lange

Mortens koncert blev afsluttet med et stort fyrværkeri. Foto: Per Lange

- Ej, ej, ej - det er Nik & Jay!, lød det med et hvin fra en flok tøser, da de opdagede, at det altså ikke kun var Morten, de var kommet for at høre.

Aiasound fortsætter lørdag, og Ekstra Bladet er med hele vejen fra eftermiddagstid frem til midnat.

