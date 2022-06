Kæmpe publikums-kaos på Roskilde

Tårnhøje Tobias Rahim er forventeligt en alt for stor mand til festivalens kun næststørste scene Arena og skaber lige nu publikums-kaos

Man kunne have forudset, at den langlemmede sanger og rapper Tobias Rahim var for stor til Roskilde Festivals næststørste scene Arena.

Og det forudsete sker netop nu.

Foto: Ekstra Bladet

Da Rahim - manden bag storhits som 'Stor mand' og 'Mucki Bar' - for kort tid siden klokken 14.05 indtog scenen torsdag med solen bagende fra en skyfri himmel udenfor, var Arena så pakket, at folk stod mange hundrede meter ud fra det alt for lille telt.

Samtidig står den store crowd som sild i en tønde, og det er realistisk at antage, at kun en femtedel eller færre ud af dem, der er dukket op, overhovedet kan se scenen fra bare en eller anden vinkel.

- Her er totalt pakket. Alle andre end Roskilde kunne regne ud, at Rahim er for stor til Arena. Folk står helt tæt langt væk fra teltet. Godt, corona er overstået ... , rapporterer og ironiserer Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, fra koncerten og tilføjer:

- Her er roligt, men ulideligt. Men skal tænke på, at flere af de her mennesker ikke har været i bad i fem dage. Det er ikke optimalt, fortæller Treo fra et tætpakket sted ved Arena.

- Det føles så sindssygt at være her. Det er en største scene, jeg har stået på i mit liv, siger Tobias Rahim fra scenen til dem, der trods alt kan se ham.

Treo fatter ikke, hvad der sker:

- Det er jo ikke just fordi, Beyonce optager Orange. Hovedscenen står tom. Det er vanvid!, siger musikanmelderen.

Arkivfoto: Per Lange

Makkeren fyldte Tinderbox

Hans partner in crime fra sidste års suverænt største pophit 'Stor mand', Andreas Odbjerg, fyldte mere eller mindre pladsen foran rød scene, den største af slagsen, på Tinderbox i sidste uge.

Tobias Rahim er lige så populær, så havde man fra Roskildes side haft en anelse mere fingerspitzgefühl, havde man placeret Rahim på Orange Scene en sen aftenstund.

I stedet må rimsmeden, der netop har haft selvsamme Andreas Odbjerg med på scenen til 'Stor mand', altså nøjes med en eftermiddagskoncert i relativt små rammer - og alligevel er han til de rammer en for stor mand.

Alt for stor.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Roskilde Festival.

