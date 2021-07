Kæmpe rabat: Går vildt ned i løn

Landets store festivaler er aflyst på grund af coronarestriktioner, men små erstatninger skyder op overalt.

Popstjernerne skal dog gå langt ned i løn, hvis de vil på plakaten.

Optrædende må droppe mellem 50 og 70 procent af deres sædvanlige honorar, når de henover sommeren går på scenen til nedskalerede arrangementer som Roskilde Festivals aktuelle Summer Days og Smukfests kommende Småfest.

Det fortæller en rutineret koncertbooker, der i mange år har solgt topnavne til festivalerne. Ekstra Bladets kilde i musikbranchen bakkes op af Nibe Festivals leder, Peter Møller Madsen, som fra i eftermiddag til søndag aften præsenterer erstatningen Lyden af Nibe:

- Artisterne er godt klar over, at det ikke er, som det plejer at være, og det siger jo sig selv, at vi ikke ville kunne lave en lille festival med de sædvanlige honorarer. Jeg synes, vi er kommet frem til nogle fornuftige priser, og artisterne har vist stor velvilje for at få det til at fungere, siger Peter Møller Madsen.

Udsolgt øjeblikkeligt

Festivalbossen i det nordjyske vil ikke røbe, hvad han har betalt for navne som TV-2, Clara, Alphabeat, Christopher og Suspekt, men det er almindelig kendt, at relativt store danske bands normalt får op mod 500.000 kroner for en festivalkoncert.

Det beløb reduceres altså til omkring 200.000 kroner på festivalerne med stærkt nedsat kapacitet. Nibe Festival har normalt små 20.000 mennesker på pladsen, mens der til Lyden af Nibe dagligt er 1200 betalende gæster.

Lyden af Nibe afvikles i et telt med to sektioner, der hver har plads til 1200 gæster. Grafik: Nibe Festival

Alle billetterne blev solgt på få minutter, men trods udsolgt regner Peter Møller Madsen bestemt ikke med, at festivalen forgyldes:

- Vi har på ingen måde gjort det med profit for øje, og får vi et lille overskud, eller kører det rundt, så er vi tilfredse.

- Lyden af Nibe er noget, vi gør, fordi vi synes, det er vigtigt, at folk får noget at smile af igen. Vi gør det for at få gang i lokalsamfundet, leverandørerne, artisterne og vores publikum, som har brug for atter at mærke fællesskabet, forklarer Peter Møller Madsen.

Nibe Festival har modtaget 11,7 millioner kroner fra statens arrangementsordning i kompensation for aflysningen i 2020. Beløbet går blandt andet til lønninger og husleje, mens festivalen også sender en del penge videre til leverandører og optrædende i form af såkaldt tabsbegrænsning.

Myndighederne har annonceret, at festivalerne ligeledes kan forvente kompensation for aflysningerne i 2021.

Ekstra Bladet dækker Lyden af Nibe i form af anmeldelser på eb.dk/musik fra torsdag til søndag.