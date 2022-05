Kæmpe rockikon til Danmark

Bossen kommer til Danmark!

Koncertarranangøreren Live Nation har tirsdag morgen offentliggjort, at Bruce Springsteen i sommeren 2023 spiller to koncerter i Parken i København.

Besøget i Danmark er del af en større international tur, som Bruce Springsteen og hans E Street Band skal på i næste år.

'The Boss' lægger ud i februar med en række amerikanske arenakoncerter, som bliver efterfulgt af europæiske stadionshows, der begynder 28. april i Barcelona. Herefter vender 72-årige Springsteen snuden hjemad til den anden del af den nordamerikanske tur, der starter i august.

Bruce Springsteen spiller i alt 19 koncerter i Europa næste sommer. Foto: Danny Clinch

'2023 Tour', som turneen meget passende er døbt, er de første livekoncerter for Bruce Springsteen and The E Street Band siden de afsluttede deres 14 måneder lange verdensomspændende ’The River Tour’ i Australien i februar 2017.

- Efter seks år glæder jeg mig til at se vores skønne og loyale fans næste år. Og jeg ser frem til endnu en gang at dele scene med det legendariske E Street Band. Vi ses derude, næste år – og fremover, udtaler Bruce Springsteen ifølge pressemeddelelsen.

Det er 11. og 13. juli 2023, at Bruce Springsteen lægger Parken ned med megahits som 'Born in the USA' og 'Streets of Philadelphia'.

Billetsalget til de to koncerter begynder 1. juni 2022 klokken 10.



'The Boss' spiller to koncerter i Danmark i sommeren '23. Foto: PR

Den store pengepung skal frem, hvis man skal opleve Springsteen helt tæt på. 1.245 inflationsramte kroner koster en billet i den dyre ende. Billigste indgang til at opleve 'The Boss' beløber sig i 550 kroner - plus gebyr!

Sidst Bruce Frederick Joseph Springsteen gæstede Danmark, var i 2016. Dengang spillede han både i Parken og i Casa Arena i Horsens med sit E Street Band.

Læs også - Har været tæt på verdensstjerner: Hvis bare jeg var født tidligere