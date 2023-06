Kæmpeband er nyt hovednavn

The Minds of 99 erstatter Black Eyed Peas på den fynske festival Tinderbox, erfarer Ekstra Bladet

Det bliver The Minds of 99.

Søndag offentliggjorde Tinderbox, at den amerikanske trio Black Eyed Peas, der af festivalen blev betragtet som hovednavn, har aflyst deres koncert i Odense senere på måneden.

Begrundelsen er det i branchen meget udbredte fænomen 'logistiske årsager'.

Ekstra Bladet erfarer, at det i stedet bliver populære The Minds of 99, der indtager Blå Scene på den fynske festival torsdag 22. juni.

Tinderbox skriver på sociale medier, at festivalen i morgen vil annoncere erstatningen.

Igen og igen og

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har aftalen med The Minds of 99 været klar relativt længe.

Men Tinderbox kan ikke røbe bookingen af tidens vel nok største danske band før lørdag, fordi københavnerne i aften optræder på midtfynske Heartland, der risikerer at miste billetsalg, hvis fans får kendskab til, at de også kan opleve gruppen i Odense.

The Minds of 99 er lørdag desuden topnavn på udsolgte Rock Under Broen i Middelfart. Der er stadig billetter til både Heartland og Tinderbox.

Bandet optræder altså tre gange på Fyn i løbet af blot 14 dage. De var også hovednavn på Tinderbox i fjor.

The Minds of 99 oplyste forleden, at kvintetten gennemfører sommerens koncerter uden trommeslager Louis Clausen, der har fået en midlertidig høreskade. Rasmus Littauer er indkaldt som vikar.

Tinderbox er blevet ramt af flere aflysninger i år. Udover Black Eyed Peas har Jada, Raye og Oliver Malcolm meldt afbud.