Kæmpeband kommer til Royal Arena

Slipknot vender frygteligt tilbage til Danmark.

Det maskerede metalband fra Iowa giver koncert i Royal Arena på Amager torsdag 20. februar.

Slipknot var hovednavn på festivalen Copenhell tidligere på sommeren.

Gruppen udgav for nylig 'We Are Not Your Kind', der gik direkte ind på førstepladsen af albumlisterne i blandt andet USA, Storbritannien og Australien.

Turnerer med Volbeat

Slipknot blev dannet i 1995 og er blandt årtusindets mest succesfulde navne i metalverdenen.

Bandet er for tiden på landevejen i USA, hvor opvarmningen leveres af Volbeat.

Slipknot medbringer polske Behemoth som support i Royal Arena næste år.

Det officielle billetsalg begynder fredag 30. august klokken 9 via Live Nation og Ticketmaster.

Billetpriserne er på mellem 500 og 600 kroner plus gebyr.