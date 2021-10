Kan du kende ham? Nu hitter han i udlandet

Ja, den er god nok. Det ER ham: Jon Nørgaard.

Hvis du troede, du havde hørt det sidste til den i dag 36-årige sanger, som i 2002 – bare 17 år gammel - blev den første vinder af TV 2’s ’Popstars’, kan du således godt tro om igen.

Lige nu ligger han under sit nye alias,Tvilling, på dancecharten i Tyskland med nummeret ’100 Years’, der er lavet sammen med den danske producer Rasmus Hedegaard og det amerikanske band Echosmith.

Sidstnævnte havde i 2014 et stort hit verden over med ’Cool Kids’.

Jon har i nyere tid løbende medvirket på andre kunstneres numre og udgivet singler i eget navn på både dansk og engelsk - senest ’Take You Home’ i 2018, der er streamet over 10 millioner gange på Spotify - men længe var lysten der faktisk ikke.

- Jeg har ikke gidet at synge i mange år, så alene dét at have genfundet glæden ved noget, jeg elskede at gøre, men mistede al lyst til, er en kæmpestor gevinst for mig. Jeg ønsker at se, hvor langt jeg kan udvikle og drive projektet, mens jeg forhåbentligt kan have en masse gode oplevelser med det, fortæller Jon Nørgaard til Ekstra Bladet.

Sådan ser Jon Nørgaard ud i dag. Nu udgiver han musik under navnet Tvilling. Foto: Privat

- Hvorfor vil du ikke længere udgive musik i eget navn?

- Jeg fokuserer på udlandet, og derude er jeg et nyt navn. Jeg syntes, det var en fjollet tanke, at en 14- årig dreng i Italien, som fandt min nye single på Spotify og kunne lide den, skulle gå ind og finde nogle 20 år gamle popsange, som ikke har lyden af i dag, hvis han tjekkede min artistprofil ud og ville høre mere i samme stil. En ren musikalsk tavle gav derfor mest mening, siger Jon.

- Du slog i gennem med et brag, men har også været i gennem hårde år med en del negativ omtale, hvor mange havde en mening om dig. Har dit nye kunstnernavn også noget med det at gøre?

- Som før nævnt var det en strategisk overvejelse. Men i forhold til, om folk har en holdning til mig, så kunne jeg helt ærligt ikke være mere ligeglad. Hvis jeg skulle leve mit liv med den bekymring, så kom jeg ingen steder og udrettede ingenting, fortæller Jon Nørgaard ærligt.

Echosmith var især i 2014 kæmpestore, og det er derfor lidt vildt, at Jon Nørgaard synger duet med forsangeren Sydney Sierota på '100 Years'. Alle tre bandmedlemmer er i øvrigt søskende. Foto: PR

Han betoner, at han er det helt rigtige sted i sit liv lige nu.

- Jeg har det bedre end nogensinde. Jeg er et af de få mennesker, for hvem corona kom som en decideret velsignelse. Der var tid til at gennemtænke tingene, lægge en plan, få genfundet og genstartet sig selv. Meget er ændret, og jeg har forandret mig helt ekstremt meget. Det var nok ikke sket, hvis ikke pandemien var kommet ud af det blå.

- Fremtiden tager jeg en dag ad gangen. Lige nu er jeg bare utrolig glad for det liv, jeg har.

TVILLINGS UDENLANDSKE EVENTYR Sangen ’100 Years’ er denne fredag røget ind på den danske dancechart, men har i nogle uger ligget i top 20 i Tyskland både på dancecharten og den såkaldte Hot 50-liste. Nummeret bliver også spillet på den anerkendte amerikanske streaming-radio, iHeart. - Vi er selvfølgelig glade (for succesen, red.), men også meget fokuserede på, at det kan og skal blive til meget mere - ikke kun i fællesskabet om denne sang, men også hver for sig i egne projekter. - Der har været ekstremt meget læring i udgivelsesprocessen med denne single. Vi håndterer alting selv - det havde vi mest lyst til på denne single. Der er meget arbejde med det, men tingene bliver, som vi gerne vil. Lykkes vi, kan vi takke os selv, og gør vi ikke, kan vi det samme, fortæller Jon Nørgaard, der som Tvilling hele tiden har samarbejdet med Hedegaard om musikken. Men om amerikanske Echosmith siger han følgende: - Vi har arbejdet med nogle af de samme mennesker. De introducerede os for hinanden, da Echosmith ønskede at lave udgivelser med europæiske artister, og vi følte, det var et godt match. Tvilling har, uden Echosmith og Hedegaard på coveret, udgivet numre som ’Dum Dum Dum’ , 'Time' og ’Free’. Lyt til den nye single ’100 Years’ på Spotify her.