Kan du kende hende? Dansk stjerne går solo

I den brede befolkning er der ikke mange, der kender hendes ansigt, og de færreste kender hendes navn. Men Lise Cabbles musik og hendes sangtekster er genkendelige for de fleste danskere.

Hun er en dreven sangskriver og står bag en lang række hits, som blandt andet Sanne Salomonsens ørehænger 'Taxa', Michael Learns To Rocks 'When Tomorrow Comes' og Emmelie de Forests 'Only Teardrops', som i 2013 vandt Eurovision.

Og netop sange til melodigrandprix har været Lise Cabbles spidskompetence.

Masser af erfaring

I løbet af sine 40 år i musikbranchen har hun skrevet 18 sange til Dansk Melodi Grand Prix, og fire gange har hun trukket sig sejrrigt ud af sangdysten med sangene 'Fra Mols til Skagen' fra 1995, 'New Tomorrow' fra 2011, 'Only Teardrops' fra 2013 og senest 'Love is Forever' fra 2019.

Men fredag udsender Danmarks hemmelige hitmager nu i en alder af 61 år sin første solosang, som har fået titlen 'Tjekker ind og ud'.

- Igennem alle de her år er der mange, der har spurgt: 'Ej, skal du ikke lave noget solohalløj?'. Jeg har tænkt, at det skulle jeg måske. Men enten har jeg ikke haft tid eller kunnet få hul på det.

- Men for et års tid eller to siden begyndte der at komme nogle sange, som jeg kunne se mig selv synge. Så jeg tænkte, at jeg ville tage ét skridt og én sang ad gangen. Ikke det her store forkromede med, at det skulle være et helt album.

- Så nu udsender jeg den her single, og jeg er ved at skrive en til. Så må vi se, hvor meget det bliver til, siger hun.

Det er dog ikke første gang, Lise Cabble står på scenen for at synge.

Lise Cabble i front for Miss B. Haven, der eksisterede 1986-1997. Foto: Jan Grarup

Sidst hun gjorde det var i 1997 som forsanger i bandet Miss B. Haven, som blandt andet har lavet sange som 'Læg dig ind under himlen' og 'Suzanne'.

Men da bandet gik i opløsning, valgte Lise Cabble at trække sig fra scenekanten og i stedet sætte sig ved tasterne som sangskriver.

- At skrive sange og være i studiet har altid været det, jeg syntes var sjovest. Det har ikke været at stå på scenen. Selv om jeg kom igennem det - og nogle gange kunne se det fede i det - syntes jeg, det var et stort pres at være frontfigur. Så det var oplagt at se, om jeg kunne skrive til andre, siger hun.

Skrive bedre

Lise Cabble gik til skriveopgaven med en bevidsthed om, at hun var nødt til at lære at skrive bredere end til sin egen musiksmag.

Selv om hun altid har været bange for, at musikteori ville gøre musikken matematisk og dræbe dens magi, tilmeldte hun sig et kursus på rytmisk aftenskole på Vesterbrogade i København.

Med musikteori, et hav af skrivecamps og en række nye musikalske bekendtskaber i bagagen begyndte Lise Cabble de følgende år at spytte det ene hit ud efter det andet.

Og i takt med det stigende antal hits faldt antallet af spørgsmål om, hvorvidt hun skulle kaste sig over en solokarriere.

- Lige da Miss B. Haven var gået i opløsning, var det meget aktuelt, at jeg skulle gøre det. Men jeg kunne ikke finde ud af det. Jeg havde brug for en tænkepause.

- Det var nok mest oplagt at gå solo dengang, men så gik der mere og mere tid, og jeg kom over i sangskrivningen. Så jeg tænkte ikke så meget mere på det, fordi jeg synes, at det var skide spændende at skrive til andre, siger hun.

Store overvejelser

Og så gik årene. Helt præcis er der gået 22 år fra Miss B. Haven gik i opløsning i 1997 til, at Lise Cabble nu har udsendt sin første solosingle, 'Tjekker ind og ud'.

Hun kalder det et sammenspil af tilfældigheder, der gør, at hendes første solosang kommer netop nu.

Men valget om at gå solo har krævet tilløb, overvejelser og den helt rigtige sang for den 61-årige hitmager.

- Jeg har da haft overvejelser om, hvorvidt man kunne gå solo i min alder, men hvorfor ikke? Hvem siger, at man ikke kan det? Jeg kan højst blive til grin.

- Folk synes, at sangen er superfed, så jeg tænkte, at den skal da bare ud. Der er så mange, der udsender musik i dag, så hvorfor skulle jeg ikke? Mig, der har skrevet musik hele mit liv, siger hun.

En dag ad gangen

For Lise Cabble var det dog afgørende, at det netop blev 'Tjekker ind og ud', der blev hendes debut som solosanger.

- Jeg er virkelig tilfreds med sangen. Hvis jeg havde udsendt en solosang for ti år siden, havde jeg ikke været tilfreds – jeg havde mere bare gjort det for at gøre det. Men nu er jeg sådan rigtig tilfreds, siger hun.

Lise Cabble har dog ikke planer om at rulle det helt store lineup ud med albumudgivelser og koncertturnéer.

Hun vil ikke udelukke, at det sker, men foreløbigt er planen at sende 'Tjekker ind og ud' og en anden sang på gaden og se tiden an.

- Nu starter jeg med at se, om folk kan lide det, og om jeg får lyst til at gøre mere ved det. Jeg tror måske, at det er formularen for mig: At tage et skridt ad gangen, siger hun.