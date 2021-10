Kan du kende hende? Emmelie gør det selv

Der er sket meget, siden Emmelie de Forest tog Europa med storm og vandt Eurovision Song Contest.

Den lille uskyldige elverpige på bare fødder er blevet en handlekraftig ung kvinde. Det har hun senest vist under indspilningen en sin nye musikvideo - eller indspilning og indspilning er måske så meget sagt.

- Der er mange pladeselskaber, der ikke bruger tid og penge på musikvideoer mere. Det er tit meget dyrt, så med mindre man er The Weeknd eller en anden stor kunster, bliver der ikke lavet ret mange musikvideoer. Måske højest en lille teaser for musikken, siger Emmelie De Forest, der derfor tog sagen i egen hånd, da hun gerne ville have en video til sin seneste single, 'Typical Love Song'. Se videoen her.

Den 28-årige sangerinde havde hverken 20.000 eller 100.000 kr. til at filme for, men mindre kan også gøre det. Emmelie de Forest hev mobilen frem og har optaget sin musikvideo med den.

- Det har været meget lavpraktisk. Den er optaget hjemme i vores stue. Jeg købte en greenscreen og en lampe, for lys er så vigtigt. Og så var det ellers bare i gang. Vi satte det grønne klæde op ad bogreolen og pludselig var der strand hjemme i stuen, griner hun.

En af udfordringerne, som Emmelie de Forest og hendes kæreste havde med optagelserne, var at få det grønne klæde til at ligge helt lige og glat. - Det så lidt sjovt ud i starten, hvor der var lidt krøller på billederne. Privatfoto

Processen med at få videoen færdig har taget noget tid.

- Min kæreste har jo to børn, der bor hos os hver anden uge. Vi kunne ikke byde dem, at hele stuen var sat til med alt mulig, når de var der. Og så tog redigeringen længere tid, end vi havde troet. Men hellere bruge den ekstra tid på det og så det bliver ordentligt, siger Emmelie de Forest, der fik assistance til at klippe videoen af sin kæreste.

- Så meget teknisk kunnen har jeg ikke, så det var dejligt, at han kunne hjælpe, siger hun og understreger, at hun er blevet superglad for resultatet.

- Det var sjovt at lave den og sjovt at få det til at lykkedes. Man kan jo ret tydeligt se hvilke klip, der fungerer og hvilke, der ikke gør. Jeg synes, at det er et ret godt af første forsøg, vi har lavet, og vi er da klar til at gøre det igen. Men jeg vil godt indrømme, at jeg havde lidt krise over, at jeg var med i alle klip til at starte med. Det er ret narcissistisk, når der ikke er nogle dækbilleder fra en ægte strand eller sådan noget, siger Emmelie de Forest, der derfor gik på jagt efter dækklip, hun kunne smide ind i videoen.

Billeder stammer fra en ægte strand, men Emmelie de Forest var så glad for looket, at det skulle med i videoen. Privatfoto

Derfor ser man finurlige klip som en julemand, der sidder fast i en badering og andre sjove ting i videoen.

- Det passer mig fint. Jeg synes, at videoen passer godt til sangen. Der er masser af humor, og det passer godt til mig. Folk kender nok mest min mere seriøse side og de mere storladede sange. Men jeg er altså også til sjov og ballade, fastslår hun.

'Typical Love Song'

Emmelie de Forests nyeste single er en gendigtning af tyske Alphavilles 'Big In Japan'.

- Alphaville var vilde med den, så vi fik lov til at skrive den færdig og udgive den. Alt melodi og tekst i sangen er nyt på nær omkvæds-melodien, som vi har genbrugt, siger Emmelie de Forest, som regner med at sende en EP på gaden i 2022 fra det svenske pladeselskab Cosmos Music Sweden.

- Den skulle være kommet her i efteråret, men alt er forsinket på grund af corona, siger Emmelie de Forest, der har arbejdet på den nye musik med kollegaer over Zoom.

- Jeg var skeptisk til at starte med, men det fungerer faktisk.